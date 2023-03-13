Нарвский „Транс“ усилился южнокорейским полузащитником

28-летний центральный полузащитник Ким До Хён, у себя на родине выступал за „Гоян Ситизен“. В Европе начал выступать с 2016 года, южнокорейский футболист играл в сербском клубе „Бежания“, в хорватском „Дуго Село“, в словенских „Крка“, „Домжале“, „Алюминий“, „Триглав“.

„Я с недавних пор женат на словенской девушке, так что планирую оставаться в Европе и продолжать свою карьеру здесь“, - рассказал Ким До Хён. В апреле его жена должна приехать в Нарву.

Полузащитник может дебютировать уже во вторник, когда „Транс“ отправится в гости к чемпиону прошлого сезона таллиннской „Флоре“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.