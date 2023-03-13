ЧП и криминал
13.03.2023, 19:53

Полиция вновь просит помощи в поисках 13-летней девочки

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Арабелла
Арабелла
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения ушедшей сегодня в школу из своего дома в волости Харку 13-летней Арабеллы. Из школы девочка ушла, но домой не вернулась.

Арабелла пошла утром из дома в школу. Но на уроки не явилась, она оставила свою ранец в раздевалке и ушла из школы.

Примерно в полдень девочку видели в центре Юлемисте. Домой она к вечеру не вернулась. Родителям не удалось выйти с ней на связь, так как ее телефон находится дома.

Подобный случай с девочкой произошел в прошлую пятницу. Полиция нашла ее в Пярну, благодаря полученной от внимательного гражданина информации.

Арабелла ростом 160 см, худощавого телосложения. Волосы каштановые, до плеч. Одета в темно-синюю длинную куртку, черную шапку, поверх шапки часто носит капюшон.

Всех, кто видел Арабеллу, полиция просит позвонить по номеру 112.

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