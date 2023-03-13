Полиция вновь просит помощи в поисках 13-летней девочки

Арабелла пошла утром из дома в школу. Но на уроки не явилась, она оставила свою ранец в раздевалке и ушла из школы.

Примерно в полдень девочку видели в центре Юлемисте. Домой она к вечеру не вернулась. Родителям не удалось выйти с ней на связь, так как ее телефон находится дома.

Подобный случай с девочкой произошел в прошлую пятницу. Полиция нашла ее в Пярну, благодаря полученной от внимательного гражданина информации.

Арабелла ростом 160 см, худощавого телосложения. Волосы каштановые, до плеч. Одета в темно-синюю длинную куртку, черную шапку, поверх шапки часто носит капюшон.

Всех, кто видел Арабеллу, полиция просит позвонить по номеру 112.