Международный уголовный суд откроет два дела против России из-за вторжения в Украину

Одно из дел связано с похищением украинских детей и подростков и принудительной отправкой их в лагеря „перевоспитания“. Второе — с намеренными ударами по гражданской инфраструктуре. Кто будет обвиняемым по этим делам, пока неясно.

Как пишет NYT, первоначально прокурор МУС Карим Хан предоставит собранные свидетельства преступлений группе по досудебному производству — она решит, достаточно ли оснований для выдачи ордеров на арест или же обвинителям необходимо собрать дополнительные доказательства.

Если обвинения будут выдвинуты, это будет первой попыткой привлечь к ответственности в международном суде российских официальных лиц за возможные преступления в Украине. При этом проведение процесса опрошенные NYT эксперты сочли маловероятным — МУС не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст собственных чиновников.

О начале работы по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Украины с конца 2013 года, МУС объявил в начале марта 2022 года. Для этого в Украину были отправлены 42 сотрудника организации.