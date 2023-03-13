За сборную Франции на молодёжном ЧЕ по вольной борьбе выступят шесть чеченцев
Сборная Франции по вольной борьбе объявила состав на молодёжный чемпионат Европы по возрасту U23. Команда французов полностью состоит из чеченских спортсменов. Сообщает „Чемпионат“.
Французская сборная состоит полностью из чеченских спортсменов. Шесть борцов из Чеченской республики выступят в разных весовых категориях.
В категории 61 кг выступит Адам Бибулатов, в соревнованиях 65 кг примет участие Хамзат Арсамерзуев, в категории 70 кг будет бороться Мухаммад-Амин Сангариев, 74 кг — Магомед Делиев, 86 кг — Рахим Магомадов, 92 кг — Адлан Висханов.
Все шестеро чеченских борцов либо родились во Франции, либо переехали туда в раннем возрасте. За сборную России никто из них никогда не выступал и спортивного гражданства не менял.
Чемпионат Европы стартует 13 марта в Бухаресте (Румыния). Соревнования продлятся до 19-го числа.
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