За сборную Франции на молодёжном ЧЕ по вольной борьбе выступят шесть чеченцев

Французская сборная состоит полностью из чеченских спортсменов. Шесть борцов из Чеченской республики выступят в разных весовых категориях.

В категории 61 кг выступит Адам Бибулатов, в соревнованиях 65 кг примет участие Хамзат Арсамерзуев, в категории 70 кг будет бороться Мухаммад-Амин Сангариев, 74 кг — Магомед Делиев, 86 кг — Рахим Магомадов, 92 кг — Адлан Висханов.

Все шестеро чеченских борцов либо родились во Франции, либо переехали туда в раннем возрасте. За сборную России никто из них никогда не выступал и спортивного гражданства не менял.

Чемпионат Европы стартует 13 марта в Бухаресте (Румыния). Соревнования продлятся до 19-го числа.

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