Генерал, который отстоял свободу и умер в тюрьме. 70 лет со дня кончины Йохана Лайдонера

После свержения монархии в феврале 1917 года российское Временное правительство разрешило создание национальных частей, и именно Лайдонеру в конце того же года поручили командовать формирующуюся Эстонскую дивизию. Однако уже в феврале 1918 года временно пришедшие к власти в Ревеле большевики распустили все эстонские военные части. Лайдонер уехал в Петроград, где действовал как представитель Эстонского временного правительства, в то время действовавшего нелегально в условиях германской оккупации. В это время он с интересом следил за установлением в России большевистского режима и формированием Красной армии, в войну с которой ему пришлось вскоре вступить.

Начавшаяся вскоре Первая мировая война позволила Лайдонеру к 32 годам дослужиться до подполковника и заслужить репутацию одного из лучших офицеров в штабе главнокомандующего армиями российского Западного фронта. При этом он не был только „кабинетным“ военным, например, в октябре 1914 года был награжден Георгиевским оружием за храбрость, проявленную во время разведки боем в нынешней Восточной Польше.

Будущий генерал родился 12 февраля 1884 года в совсем не военной семье зажиточных крестьян на хуторе Раба (в районе современной деревни Вардья, муниципалитет Вийратси, уезд Вильяндимаа). В 10 лет с семьей переехал в Вильянди, где в 1900 году окончил школу. Для эстонцев в Российской империи того времени армия была одним из наиболее перспективных социальных лифтов, но с первой попытки, что интересно, Йохана на военную службу не взяли - из-за „недостаточного охвата грудной клетки“. Чтобы улучшить физическую форму Лайдонер год поработал на ферме в Сант-Петербургской губернии, где его дядя служил управляющим. Успешно пройдя в 1901 году медкомиссию, Лайдонер начал военную карьеру, которая долгое время шла более чем успешно: в 1905 году с лучшим среди сокурсников результатом окончил Виленское юнкерское пехотное училище, в 1912 году - с отличием (по первому разряду) Императорскую военную академию в Санкт-Петербурге. Во время учебы, в 1911 году, он женился на представительнице польского дворянского рода Марии Антоновне Крушевской (1888-1978), которая стала его верной спутницей до конца жизни.

После ухода немцев Лайдонер в декабре 1918 года вернулся в Таллинн, стал в чине полковника (с января 1919-го, после освобождения Тарту и Нарвы - генерал-майора) главнокомандующим Эстонской армией и возглавлял ее на протяжении всей Освободительной войны. Его главными заслугами считается создание эффективной системы управления войсками и предложение о формировании добровольческих батальонов по территориальному принципу. После победы в 1920 году Лайдонер подал в отставку, решив сосредоточиться на политической карьере в Рийгикогу. Он также представлял Эстонию в Лиге Наций, причем пользовался таким авторитетом, что в 1925 году возглавил комиссию по решению пограничного спора между Турцией и Ираком. В декабре 1924 года, во время попытки большевистского переворота, Лайдонер на время вернулся на пост главнокомандующего и помог отстоять демократию.

Со временем, однако, генерал все больше разочаровывался в эстонской политике. В 1929 году он отказался от места в Рийгикогу, посвятив некоторое время своей усадьбе в Виймси, а также общественной деятельности (он возглавлял скаутскую организацию Noored Kotkad, а также Эстонский олимпийский комитет). Во время начавшегося в Эстонии в в 1933 году политического кризиса Лайдонер сначала поддержал движение вапсов (ветеранов Освободительной войны), требовавшее принятия новой Конституции. Вскоре однако его отношения с лидерами вапсов, придерживавшимися крайне правых идей, испортились. В феврале 1934 года вместе Константином Пятсом, исполнявшим обязанности Государственного старейшины, Лайдонер произвел военный переворот и вернулся на пост главнокомандующего вооруженными силами. Генерал, владевший несколькими иностранными языками и известный в Европе, в некоторых случаях представлял страну на международной арене, например, на похоронах британского короля Георга V и коронации Георга VI (в 1936-1937 годах).