Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас будет выдвигаться на должность судьи Международного уголовного суда

Как сообщается в твиттере, Пармас на этой неделе находится в Нью-Йорке, где и представит свою кандидатуру. В случае избрания он будет исполнять свои обязанности с 2024 по 2032 год.

На сайте Министерства иностранных дел говорится, что у Пармаса 20-летний опыт работы в должности судьи, прокурора и юридического советника.

Там же Пармас заявляет, что в случае избрания он будет работать над тем, чтобы сделать работу уголовного суда еще более эффективной.

В 2021 году Пармас был избран членом совета Целевого фонда МУС для жертв преступлений (ICC Trust Fund for Victims) .

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