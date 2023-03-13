Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас будет выдвигаться на должность судьи Международного уголовного суда
По сообщению Министерства иностранных дел, Андрес Пармас, который с 2020 года исполняет обязанности генерального прокурора страны, будет баллотироваться на должность судьи в Международном уголовном суде (МУС).
Как сообщается в твиттере, Пармас на этой неделе находится в Нью-Йорке, где и представит свою кандидатуру. В случае избрания он будет исполнять свои обязанности с 2024 по 2032 год.
На сайте Министерства иностранных дел говорится, что у Пармаса 20-летний опыт работы в должности судьи, прокурора и юридического советника.
Там же Пармас заявляет, что в случае избрания он будет работать над тем, чтобы сделать работу уголовного суда еще более эффективной.
В 2021 году Пармас был избран членом совета Целевого фонда МУС для жертв преступлений (ICC Trust Fund for Victims) .
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