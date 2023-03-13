Кристина Каллас: некоторые думали про Ида-Вирумаа, танк убрали, на эстонский школы переведем - и проблемы решены

Поскольку у партии Eesti 200 отдельной частью предвыборной программы стоял именно Северо-Восток, то, по словам Кристины Каллас, она и ее однопартийцы будут настаивать на том, чтобы Ида-Вирумаа был отдельно упомянут в коалиционном договоре.

„Для нас самое важное, чтобы Ида-Вирумаа был вообще упомянут в коалиционном договоре, потому что если коалиционный договор не предполагает заниматься вопросами Ида-Вирумаа, то уже в самом правительстве будет сложно эту тему продвигать. Потому что отмахнуться, сказав, что обсудим это позже, означает, что никто на самом деле этим „потом“ заниматься не будет, и Ида-Вирумаа просто выпадет из поля зрения нового правительства“, - сказала Кристина Каллас в понедельник на встрече с прессой в управе Нарва-Йыэсуу.

Если отмахнуться, сказав, что обсудим это позже, это будет означать, что никто на самом деле этим „потом“ заниматься не будет, и Ида-Вирумаа просто выпадет из поля зрения нового правительства Кристина Каллас

Кристина Каллас отметила, что за столом во время коалиционных переговоров она почувствовала, что результат прошедших выборов „открыл глаза некоторым политикам“.

„В том смысле, что они поняли, что в Ида-Вирумаа есть проблемы, и ими надо заниматься. Возможно, у некоторых было представление, что мол, вот танк убрали, переход на эстонский язык инициировали, и проблемы решены. Теперь они поняли, что ничего не решено“, - сказала Каллас.

На завтрашней повестке дня у партии Eesti 200 как возвращение платы за возобновляемые ресурсы, так и образование (и не только переход на эстонский язык обучения, но повышение качества образования в регионе), инфраструктура (дороги, городская среда), реновация жилого фонда Ида-Вирумаа, сотрудничество с Kredex и деньги справедливого перехода.

„В Нарве озабочены тем, что деньги справедливого перехода входят в регион со скрипом. Что-то тормозится, что-то в этом процессе неэффективно и нужно искать, что именно, и как это поправить. В противном случае такими темпами регион останется без этих средств или освоит в последний момент и абы как“, - посетовала Каллас, подчеркнув, что об этом обязательно нужно говорить на завтрашних коалиционных переговорах.