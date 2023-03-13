На пост ректора Тартуского университета выдвинуты трое ученых. Дебаты кандидатов могут послушать все желающие

Профессора Тоомаса Ассера выдвинул на должность ректора совет медицинского факультета, профессора Рауля Эаметса - совет факультета социальных наук, совет факультета естественных и точных наук предложил кандидатуру профессора Яака Вило.

По словам председателя избирательной комиссии, профессора английской филологии Тартуского университета Райли Марлинг, есть основания радоваться тому, что факультеты выдвинули трех таких сильных и разных кандидатов. „Университет, безусловно, основательно обсудит эти кандидатуры“, - сказала Марлинг.

Тоомас Ассер - академик, профессор нейрохирургии и ректор университета с 2018 года. Рауль Эаметс - профессор макроэкономики и декан факультета социальных наук с 2016 года. Яак Вило - академик, профессор биоинформатики и заведующий кафедрой науки о данных.

4 апреля в 15:00 в главном здании университета состоятся дебаты кандидатов на должность ректора. На мероприятие приглашаются все желающие. Собрание по выборам ректора состоится в актовом зале университета 20 апреля в 12 часов дня, в нем будут принимать участие только члены избирательной комиссии.

Ректор будет избран сроком на пять лет, к своим полномочиям он сможет приступить 1 августа.

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