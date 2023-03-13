Эстонский экспресс
13.03.2023, 17:38

ИНТЕРВЬЮ | Алексей Арестович: „Подойдя к Крыму, мы не будем трогать гражданских. Они сами побегут“

 
Эксклюзивное интервью Delfi
Алексей Арестович в Киеве на фоне разбитой российской военной техники
Алексей Арестович в Киеве на фоне разбитой российской военной техники
ФОТО: Erik Prozes | Postimees

Издатель Delfi Meedia AS Ханс Х. Луйк взял интервью у Алексея Арестовича, бывшего советника главы офиса президента Украины. Психолог, военный разведчик, пропагандист и, своего рода „главный психиатр“ украинского народа, который на протяжении года ежедневно успокаивает и ободряет его.

За нашей границей находится Псковская область, где располагалась грозная 76-я воздушно-десантная дивизия. Год назад их отправили воевать на Украину. Как вы встретили наших соседей? С цветами? Как они сражались с вами?

Мы принимали псковичей так, что дважды полностью менялся их состав. Кстати, когда в России была объявлена ​​мобилизация, основной шок был в военных городах, потому что там знали реальные потери, в отличие от мест, где воинских частей нет. Особенно большое потрясение было в Пскове, потому что эта 76-я дивизия участвовала в наступлении на Киев и понесла там большие потери. Если не ошибаюсь, командир дивизии и начальник штаба погибли. Их много пало, личный состав дивизии дважды полностью менялся. Иногда, редко, где-то проскакивают сообщения об этой дивизии, но бывших уже нет в живых. На смену им пришли мобилизованные.

Значит, кладбище в Пскове нужно расширять?

Для большинства нет кладбища, их останки плавают в канавах и других местах. Когда я еще работал в офисе президента, была информация, что в украинских моргах 7500 тел российских солдат. Мы предлагаем их вернуть русским, но Россия отказывается.

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