Суд вынес приговор педофилу Артуру Айбетову

За эти преступления он был приговорен к 3 годам лишения свободы - именно такое наказание, как ранее писал RusERR, требовала для обвиняемого прокуратура.

В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Судебное следствие по уголовному делу Айбетова проходило за закрытыми дверями, но оглашение приговора было открытым.

„Артура Айбетова обвинили в том, что он снова приобрел и хранил фото- и видеофайлы, на которых изображены лица, не достигшие 14-летнего возраста, в порнографических или эротических ситуациях, и лица, не достигшие 18-летнего возраста, в порнографических ситуациях. Также он снова пытался сексуально соблазнить лиц моложе четырнадцати лет“, - ранее сообщили RusERR в пресс-службе в Пыхьяской окружной прокуратуры.

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