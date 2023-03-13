Внимание! В ближайшее время в услугах Telia могут наблюдаться перебои

Работы по развитию пройдут с 13 марта по 24 марта. Работы проводятся по ночам в период 02:00-06:00, чтобы как можно меньше тревожить клиентов. Во время работ использование вышеуказанных услуг может быть нарушено сроком до часа.



Telia напоминает, что во время нарушений мобильной связи в чрезвычайных ситуациях можно звонить на номер 112 через сети других операторов. Для этого перед звонком следует вынуть из телефона SIM-карту или перезагрузить телефон и вместо введения PIN-кода позвонить на номер службы спасения.