13.03.2023, 14:44
ФОТО | Полиция ищет 16-летнего Стива
ФОТО:
Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Стива, который после проведенных дома выходных не вернулся в расположенное в Тартумаа учебное заведение.
Юноша покинул дом в воскресенье и к вечеру должен был вернуться в учебный центр, но не сделал этого. По словам близких, он вместе с друзьями может находиться в районе Тарту, Пылва и Выру.
Рост Стива около 180 см, телосложение крепкое, волосы темные.
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