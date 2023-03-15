Ушла из дома, не заперев дверь. Полиция третий день ищет 57-летнюю женщину, есть новые данные

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, когда заметили, что Карин нет уже сутки. Они не знают, с кем и где она может находиться. Уходя из дома, женщина оставила свои личные вещи и телефон, а также не закрыла дверь на замок.

Родственники осмотрели окрестности дома женщины на улице Сийли в Тарту и районы вблизи Эмайыги. Также проверены медучреждения, но там женщины нет.

Карин может быть одета в оранжевую куртку и джинсы. Всех, кто видел изображенную на фото женщину, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

Поиски продолжаются третий день

Капитан Тартуской полиции Сийм Линнард сказал сегодня, что поиски Карин с участием ее близких женщины и волонтеров продолжаются.

„К сегодняшнему дню мы просмотрели записи камер наблюдения, которые показали, что в первой половине воскресенья Карин передвигалась в Тарту туда-сюда по улице Туру. Камера автовокзала зафиксировала, что женщина села в воскресенье в 12.45 в автобус уездной линии Тарту - Васула. По словам водителя автобуса, женщина могла выйти из автобуса на остановке в селе Ломби“, - сообщил Линнард.

Полиция проверила район Кырвекюла-Васула, куда приехала в воскресенье женщина, поговорила с местными жителями, которых попросили посмотреть в своих подвалах и хозяйственных постройках - не укрылась ли там разыскиваемая женщина.

Всех жителей этого района правоохранители просят просмотреть записи своих камер наблюдения - не зафиксировали ли они, начиная со второй половины воскресенья, передвижение Карин.

Полезную в поисках женщины информацию просят передавать полиции.

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