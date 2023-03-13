Ушла из дома, не заперев дверь. Полиция просит помощи в поисках 57-летней женщины

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, когда заметили, что Карин нет уже сутки. Они не знают, с кем и где она может находиться. Уходя из дома, женщина оставила свои личные вещи и телефон, а также не закрыла дверь на замок.

Родственники осмотрели окрестности дома женщины на улице Сийли в Тарту и районы вблизи Эмайыги. Также проверены медучреждения, но там женщины нет.

Карин может быть одета в оранжевую куртку и джинсы. Всех, кто видел изображенную на фото женщину, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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