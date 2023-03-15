Новости Эстонии
15.03.2023, 22:14

На третий день поисков 57-летняя женщина найдена мертвой

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ФОТО: Delfi

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 57-летней Карин, которая в воскресенье ушла из дома в Тарту и не вернулась.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, когда заметили, что Карин нет уже сутки. Уходя из дома, женщина оставила свои личные вещи и телефон, а также не закрыла дверь на замок.

В среду вечером волонтеры вели поиски в районе села Веду (Тартумаа), где видели похожую на Карин женщину.

В 20.30 женщина была найдена мертвой.

Как сообщает полиция, нет оснований подозревать, что в отношении женщины было совершено преступление: на теле нет внешних признаков насилия. Точную причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза.

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