МНЕНИЕ | Илья Яшин: на 24-м году правления Путина я хочу спросить российскую власть, кто вы, если не фашисты

За прошедший год все мы адаптировались к злу и стали привыкать к горю. События, которые должны шокировать, всё чаще вызывают лишь тяжёлый вздох. Я ощущаю это собственной кожей, ставшей подобием брони. Вроде бы всё уже случилось, никого ничем не удивишь, эмоции притупились.

Но нет.

Новости в мою камеру приходят медленно. И буквально на днях я узнал про девочку Машу из города Ефремов, которая на уроке ИЗО сделала антивоенный рисунок. Учитель и директор школы обратились в полицию. В результате Машу отправили в приют, а её отца-одиночку – под арест.

Я несколько раз это перечитал и клянусь – у меня до сих пор руки трясутся. Просто в голове не укладывается. Ребёнок, которого лишают семьи за рисунок. Отец, у которого отбирают дочь, потому что он воспитывает её добрым и миролюбивым человеком. Доносчики – учителя, которые перестраховываются, чтобы обезопасить свою шкуру, и выслуживаются перед государством. Мы как будто очутились в мрачной реальности с марширующими молотками, описанной в творчестве „Пинк Флойд“.

Знаете, весной прошлого года моя коллега депутат Елена Котёночкина сказала на заседании, что Россия скатывается в фашизм. Это вызвало настоящую истерику. Соловьёв визжал на ТВ, депутаты Хинштейн и Леонов завалили прокуратуру доносами, а Бастрыкин возбудил уголовное дело. От ареста Лену тогда спасла только срочная эвакуация за границу, она до сих пор в розыске.

Факт же в том, что представители власти и пропаганды очень обижаются, когда их сравнивают с фашистами. До скрежета зубов злятся. И скажу откровенно: я сам не люблю бросаться словом „фашисты“.

Но на 24-м году правления Путина я хочу спросить эту власть: а кто вы, если не фашисты?

Бомбить страну, которая хочет вырваться из-под вашей „братской опеки“ — это что, не фашизм? Убивать и сажать за инакомыслие – не фашизм? А отбирать детей у противников войны? А запрещать книги и спектакли неугодных авторов? А забивать головы школьников милитаристскими помоями?

Посмотрите в зеркало. Посмотрите и ужаснитесь.