„Головка вылезла у китайского посольства, а тело - у украинского“. Как EZдуны помогали родившей в „скорой“ женщине установить точное место появления на свет дочери(11)
Жительница Эстонии родила в машине скорой помощи и попросила в группе „EZ-дуны!“ в Facebook прислать записи с видеорегистраторов проезжавших мимо машин, чтобы определить точное место рождения ребенка. Репортер RusDelfi пообщалась с мамой новорожденной и выяснила подробности.
„Доброго еzдуны и -ньи! У меня очень необычная просьба“, - с этих слов начался текст публикации в популярной группе „EZ-дуны!“. Пользовательница социальной сети Facebook по имени Франтишка Шустицкая (Františka Šustitskaja) обратилась к членам сообщества с просьбой прислать ей записи с видеорегистраторов проезжающих машин 28 февраля в 8.50 утра в Кадриорге.
„Родила дочу и хочется ей на память добыть точное место рождения“, - объяснила свою необычную просьбу женщина.
Позже автор публикации добавила, что узнала точное место рождения. „На остановке Ору, в сторону Ласнамяэ“, - добавила она в текст публикации.
На вопрос RusDelfi, почему женщина хочет найти именно видео, она ответила, что это важно для семьи. „Каждый, строя свою семью, выстраивает и свои традиции. Каждый проявляет по-своему любовь к своим детям“, - объяснила она. По словам женщины, семья, возможно, хотела бы впоследствии приходить на место рождения и запускать шарики, а видео с регистратора загрузить в цифровой альбом. „С запечатленным самым ранним моментом рождения, с первым криком, пусть не изнутри машины, но все же!“ - пояснила Франтишка.
„Чувствую, как моя русалочка выплыла“
Изначально женщина планировала и готовилась рожать дома, но в итоге они с мужем решили все же вызвать скорую после того, как отошли воды. Франтишка рассказала, что на самом деле не была готова морально к событиям. „Ожидала минимум через 2 недели, 13.03, максимум ко дню своего рождения, 21.03, - рассказала она.
“Едем на мигалках в больницу, я из последних сил тужусь, было страшно, холодно и больно... Головка! - описывает женщина процесс родов. - Старшая бригады кричит несколько раз „Останови авто!“ Чувствую, как моя русалочка выплыла. Вижу часы, красным светит 8.50. Старшая бригады вскрикнула „Tüdruk!“ Недолгий, яркий крик ребенка. Несколько раз старшая радостно сказала: „Beebi on roosa!!!“ Суета... старшая медсестра переспрашивала время, уже было 8.51, хоть я и пискнула, что было 8.50, значит, не услышали...“
Женщина говорит, что в суете спросила бригаду скорой помощи, где именно они находятся. Водитель в некотором замешательстве ответил: „Около Певческого поля“.
После всего этого женщина сначала сама искала по карте возможное место рождения. “По времени я собрала картинку, что голова вылезла у китайского посольства (Нарва мнт 98), а тело - у украинского посольства (перекресток улиц Лахе и Нарва мнт)“, - рассказала Франтишка RusDelfi.
“Я была немного в шоке от совпадений, так как у дочери и ее отца узкие глаза, хотя отец - обычный голубоглазый европеец, может, далекие корни относятся к монголам, так как монголы в XIII веке прошли по территории Руси, завоевали большую часть Европы, дошли до самой Польши, - поделилась мыслями женщина. - У меня с самого раннего детства сердце неровно бьется ко всему, что связано с азиатами“.
Женщина отметила, что совпадения преследуют ее постоянно. „Полтора года назад я отцу ребенка сказала, что ни разу ни одного лося не видела. И тут же, буквально через несколько недель, ехала я к нему на работу и не поверила глазам - лось“, - поделилась она.
Точное место родов помогла узнать медсестра бригады скорой помощи, которая принимала роды, она тоже является членом сообщества „EZ-дуны“. „Почему мы с Виймси по той дороге ехали, для меня останется мистикой, - говорит мать новорожденной девочки. - Мне кажется, через город быстрее было бы“.
Женщина от всей души благодарит всех членов бригады скорой помощи.
“Кайри Эрик, Анна Королева, Евгений Раудсепп. Им огромнейшая благодарность!“ - передала она репортеру RusDelfi.
Поздравляем семью с рождением дочери!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.