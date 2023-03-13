„Головка вылезла у китайского посольства, а тело - у украинского“. Как EZдуны помогали родившей в „скорой“ женщине установить точное место появления на свет дочери

„Доброго еzдуны и -ньи! У меня очень необычная просьба“, - с этих слов начался текст публикации в популярной группе „EZ-дуны!“. Пользовательница социальной сети Facebook по имени Франтишка Шустицкая (Františka Šustitskaja) обратилась к членам сообщества с просьбой прислать ей записи с видеорегистраторов проезжающих машин 28 февраля в 8.50 утра в Кадриорге.

„Родила дочу и хочется ей на память добыть точное место рождения“, - объяснила свою необычную просьбу женщина.

Позже автор публикации добавила, что узнала точное место рождения. „На остановке Ору, в сторону Ласнамяэ“, - добавила она в текст публикации.

На вопрос RusDelfi, почему женщина хочет найти именно видео, она ответила, что это важно для семьи. „Каждый, строя свою семью, выстраивает и свои традиции. Каждый проявляет по-своему любовь к своим детям“, - объяснила она. По словам женщины, семья, возможно, хотела бы впоследствии приходить на место рождения и запускать шарики, а видео с регистратора загрузить в цифровой альбом. „С запечатленным самым ранним моментом рождения, с первым криком, пусть не изнутри машины, но все же!“ - пояснила Франтишка.

„Чувствую, как моя русалочка выплыла“

Изначально женщина планировала и готовилась рожать дома, но в итоге они с мужем решили все же вызвать скорую после того, как отошли воды. Франтишка рассказала, что на самом деле не была готова морально к событиям. „Ожидала минимум через 2 недели, 13.03, максимум ко дню своего рождения, 21.03, - рассказала она.

“Едем на мигалках в больницу, я из последних сил тужусь, было страшно, холодно и больно... Головка! - описывает женщина процесс родов. - Старшая бригады кричит несколько раз „Останови авто!“ Чувствую, как моя русалочка выплыла. Вижу часы, красным светит 8.50. Старшая бригады вскрикнула „Tüdruk!“ Недолгий, яркий крик ребенка. Несколько раз старшая радостно сказала: „Beebi on roosa!!!“ Суета... старшая медсестра переспрашивала время, уже было 8.51, хоть я и пискнула, что было 8.50, значит, не услышали...“