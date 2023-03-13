Глава сети магазинов: если так пойдет и дальше, то скоро даже тележки могут стать меньше(2)
По словам Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов низких цен A1000 Market, торговцы продуктами питания продолжают играть с покупателем в прятки, уменьшая упаковку, чтобы покупателю казалось, что он имеет дело с выгодным товаром.
По словам Тармо Лауринга, во главе скрытого повышения цен за счёт уменьшения упаковки стоят иностранные сетями с собственной продукцией. „Обычная 100-граммовая упаковка стала вдруг 85-граммовой, а в прежней полукилограммовой упаковке сыра осталось 450 граммов. „У отечественного производителя нет другого выбора, кроме как согласиться на уменьшение упаковки, чтобы оставаться конкурентоспособным в вопросах цены“, — сказал Лауринг.
„Скоро мы дойдём до того, что в пакете молока останется 900 граммов, и хозяйки обнаружат, что стандартные объёмы, указанные в рецепте, больше не соответствуют магазинным покупкам. Это, конечно, шутка, но я не очень удивлюсь, если сетевые магазины станут использовать меньшие по размеру корзины и тележки для покупок, чтобы у покупателей складывалось впечатление, что они могут получить то же количество товаров за те же деньги, что и вчера“, — посетовал Лауринг.
„Советую людям очень внимательно относиться к размерам упаковки и особенно тщательно следить за ценами за килограмм продукта. Именно поэтому мы в своих магазинах начинаем всё чаще и чаще указывать цену за килограмм на новых ценниках“, — сказал Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, в более широком плане проблема заключается в том, что рост цен на продукты питания продолжает оставаться самой значительной составляющей инфляции, а государство в течение всего года просто наблюдает за происходящим со стороны. „В Эстонии акцизы на топливо, энергию и продукты питания выше среднего, это усложняет жизнь потребителю и снижает конкурентоспособность местной пищевой промышленности“, — добавил Лауринг.
„По сравнению с другими странами Европы, в Эстонии одна из самых высоких ставок налога на продукты питания. В большинстве стран ЕС для продовольственных товаров действует более низкая ставка НСО, чем для других товаров. В 19 странах-членах ЕС НСО составляет 10% или ниже, а у нас – по-прежнему целых 20%“, — описал ситуацию Лауринг.
По словам руководителя „A1000 Market“, от роста цен выигрывают магазины с дешёвыми продуктами, потому что люди пытаются сэкономить, но в итоге наша жизнь всё равно становится дороже. „На предвыборных дебатах говорилось о том, что у нас самая высокая инфляция в Евросоюзе и предлагалось радоваться, что дна мы, вероятно, уже достигли, и скоро его пройдём. Но это слабое утешение для людей, оказавшихся в затруднительном положении. Год назад, например, Польша снизила НСО на продукты питания до нуля, чтобы обуздать инфляцию и уберечь людей от бедности. В Эстонии в интересах местного производства тоже можно было бы рассмотреть вопрос введения для местных продуктов питания более выгодного НСО, чем для импортных продуктов“, — добавил Лауринг.
Как мы уже писали ранее, продукты питания в Эстонии продолжают дорожать. По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в феврале повысился по сравнению с январем на 0,6% и по сравнению с февралем прошлого года — на 17,6%. Товары были дороже по сравнению с февралем прошлого года на 17,2% и услуги — на 18,5%.
Также выясняется, что сейчас в нашей стране жить дороже, чем, например, в Северных странах. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
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