Глава сети магазинов: если так пойдет и дальше, то скоро даже тележки могут стать меньше

По словам Тармо Лауринга, во главе скрытого повышения цен за счёт уменьшения упаковки стоят иностранные сетями с собственной продукцией. „Обычная 100-граммовая упаковка стала вдруг 85-граммовой, а в прежней полукилограммовой упаковке сыра осталось 450 граммов. „У отечественного производителя нет другого выбора, кроме как согласиться на уменьшение упаковки, чтобы оставаться конкурентоспособным в вопросах цены“, — сказал Лауринг.

„Скоро мы дойдём до того, что в пакете молока останется 900 граммов, и хозяйки обнаружат, что стандартные объёмы, указанные в рецепте, больше не соответствуют магазинным покупкам. Это, конечно, шутка, но я не очень удивлюсь, если сетевые магазины станут использовать меньшие по размеру корзины и тележки для покупок, чтобы у покупателей складывалось впечатление, что они могут получить то же количество товаров за те же деньги, что и вчера“, — посетовал Лауринг.

„Советую людям очень внимательно относиться к размерам упаковки и особенно тщательно следить за ценами за килограмм продукта. Именно поэтому мы в своих магазинах начинаем всё чаще и чаще указывать цену за килограмм на новых ценниках“, — сказал Лауринг.

По словам руководителя A1000 Market, в более широком плане проблема заключается в том, что рост цен на продукты питания продолжает оставаться самой значительной составляющей инфляции, а государство в течение всего года просто наблюдает за происходящим со стороны. „В Эстонии акцизы на топливо, энергию и продукты питания выше среднего, это усложняет жизнь потребителю и снижает конкурентоспособность местной пищевой промышленности“, — добавил Лауринг.

„По сравнению с другими странами Европы, в Эстонии одна из самых высоких ставок налога на продукты питания. В большинстве стран ЕС для продовольственных товаров действует более низкая ставка НСО, чем для других товаров. В 19 странах-членах ЕС НСО составляет 10% или ниже, а у нас – по-прежнему целых 20%“, — описал ситуацию Лауринг.