ФОТО | На коалиционных переговорах обсуждалась внешняя политика и юстиция. Каллас: в этих вопросах у нас много общего

Как сообщили стороны перед началом переговоров, сегодня обсуждалась внешнняя политика, политика Евросоюза и вопросы юстиции.

С началом в 16:30 состоялась пресс-конференция, на которой участники переговоров рассказали о сегодняшних результатах.

В пресс-конференции участвовали Кая Каллас (Партия реформ), Лийза-Ли Пакоста (Eesti 200) и Евгений Осиновский (СДП).

Кая Каллас: продолжим переговоры и после пресс-конференции. Идей и мыслей много.

Мы хотим, чтобы различные страны тоже повысили свои оборонные расходы.

Об Украине говорили подробно и основательно. Мы поддерживаем членство Украины в НАТО и выступаем за поддержку Украины на всех уровнях.

Мы все - за расширение Евросоюза, если странами выполняются соответствующие требования.

Кибербуллинг вызывает всё большую озабоченность. Мы договорились, что проанализируем проблемные моменты и пересмотрим законодательство, чтобы лучше защищать жертв.

Лийза-Ли Пакоста: рассматривая вопросы судопроизводства, мы все согласились, что уголовно-процессуальное законодательство нужно обновить и пересмотреть.

Защита данных и их использование - там тоже требуется обновление законодательства и облегчение жизни людям. Это очень крупное изменение.

Евгений Осиновский: сегодняшние темы у нас такие, где особых разногласий нет. Внешняя политика важна, невзирая на то, что разногласий у нас нет. Мы готовы двигаться вперед в том числе и по вопросу расширения ЕС. Самая важная тема - обеспечение европейской безопасности, и, естественно, продолжение поддержки Украины. Мы обсудили события в Молдове и Грузии.

Отвечая на ряд экономических вопросов, Кая Каллас отметила важность экономической дипломатии и повышения привлекательности Эстонии для зарубежных инвестиций, необходимость законодательных изменений, касающихся наказания за картельный сговор.

По словам премьера, вопрос лишения граждан России права голоса на местных выборах будет обсуждаться позже, в рамках пакета вопросов, касающихся демократии.

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