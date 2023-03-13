ФОТО | На коалиционных переговорах обсуждалась внешняя политика и юстиция. Каллас: в этих вопросах у нас много общего(12)
Сегодня продолжились переговоры между Партией реформ, Социал-демократической партией и Eesti 200, чтобы сформировать правящую коалицию.
Как сообщили стороны перед началом переговоров, сегодня обсуждалась внешнняя политика, политика Евросоюза и вопросы юстиции.
С началом в 16:30 состоялась пресс-конференция, на которой участники переговоров рассказали о сегодняшних результатах.
В пресс-конференции участвовали Кая Каллас (Партия реформ), Лийза-Ли Пакоста (Eesti 200) и Евгений Осиновский (СДП).
Кая Каллас: продолжим переговоры и после пресс-конференции. Идей и мыслей много.
Мы хотим, чтобы различные страны тоже повысили свои оборонные расходы.
Об Украине говорили подробно и основательно. Мы поддерживаем членство Украины в НАТО и выступаем за поддержку Украины на всех уровнях.
Мы все - за расширение Евросоюза, если странами выполняются соответствующие требования.
Кибербуллинг вызывает всё большую озабоченность. Мы договорились, что проанализируем проблемные моменты и пересмотрим законодательство, чтобы лучше защищать жертв.
Лийза-Ли Пакоста: рассматривая вопросы судопроизводства, мы все согласились, что уголовно-процессуальное законодательство нужно обновить и пересмотреть.
Защита данных и их использование - там тоже требуется обновление законодательства и облегчение жизни людям. Это очень крупное изменение.
Евгений Осиновский: сегодняшние темы у нас такие, где особых разногласий нет. Внешняя политика важна, невзирая на то, что разногласий у нас нет. Мы готовы двигаться вперед в том числе и по вопросу расширения ЕС. Самая важная тема - обеспечение европейской безопасности, и, естественно, продолжение поддержки Украины. Мы обсудили события в Молдове и Грузии.
Отвечая на ряд экономических вопросов, Кая Каллас отметила важность экономической дипломатии и повышения привлекательности Эстонии для зарубежных инвестиций, необходимость законодательных изменений, касающихся наказания за картельный сговор.
По словам премьера, вопрос лишения граждан России права голоса на местных выборах будет обсуждаться позже, в рамках пакета вопросов, касающихся демократии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.