НКО „Слава Украине“ сомневается в надежности украинских партнеров. Совет организации недоволен работой руководителя

„Нужно понимать, что организация была поставлена под удар в условиях военного положения. Йоханна самоотверженно участвовала в сборе пожертвований, реализации проектов и распределении помощи на месте в течение всего года. Работа была напряженной, и многие люди, которые внесли свой вклад, покинули организацию через несколько месяцев, — сказал Кристо Тохвер, представитель консультативного органа НКО. — С самого начала войны миссия организации заключалось в том, чтобы быстро помогать нуждающимся. Масштаб и объемы пожертвований на сегодняшний момент выросли, должен вырасти и профессионализм организации, видение того, как отбираются проекты, как и в сотрудничестве с кем осуществляется помощь, как происходит контроль и отчетность, т.е. организация нуждается в более профессиональном управлении, с более прозрачными процессами. Война все еще продолжается, и важно, чтобы помощь не прекращалась“.