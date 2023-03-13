Сборная Эстонии по гандболу проиграла в гостях Израилю

В четверг эстонские гандболисты обыграли израильтян на своей площадке со счетом 30:28, но в воскресенье в Тель-Авиве признали превосходство соперников - 27:29, пишет Rus.err.ee.

Благодаря тому, что в гостях Израиль забил больше голов, он получил преимущество в личных встречах.

В четырех турах Эстония и Израиль одержали по одной победе, с двумя набранными очками сохраняя теоретические шансы на выход из группы, лидируют в которой набравшие по 6 очков Чехия и Исландия. У них по 3 победы в 4 встречах.

В конце апреля Эстония дома примет Чехию и в гостях сыграет с исландцами.

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