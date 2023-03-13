Эстонская шпажистка завоевала бронзовую медаль на этапе Гран-при в Венгрии

В основной сетке она одержала четыре победы, а в полуфинале уступила будущей победительнице турнира, полячке Ренате Кнапик-Мязга - 13:14, передают в понедельник „Новости спорта“ на волне „Радио 4“.

На последней минуте Дифферт удалось отыграть отставание в четыре очка и сравнять счет, но последнее слово все же осталось за опытной спортсменкой из Польши.

Всего в этапе Гран-при по фехтованию в Венгрии участвовали 278 шпажисток. Из них 9 представляли Эстонию. Эрика Кирпу стала 10-й, Кристина Кууск - 15-й. Остальные эстонки заняли места с 69-го по 237-е.

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