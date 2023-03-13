Состояние здоровья Романа Костомарова улучшается по всем показателям

„У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей“ — сказал источник, знакомый с ситуацией для Sport24.

Костомаров находится в больнице с начала января. Тогда спортсмен попал в реанимацию с пневмонией, его сразу подключили к аппаратам поддержания жизнедеятельности (ИВЛ и ЭКМО). Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

В то же время телеграм-канал Mash сообщает, что спортсмена готовят к очередной операции по ампутации конечностей. По информации издания, фигурист находится в бессознательном состоянии. „Сообщения в СМИ о том, что он пришёл в себя, — фейк“, - пишет телеграм-канал.

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