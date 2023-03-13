Другие виды
13.03.2023, 09:28

Состояние здоровья Романа Костомарова улучшается по всем показателям

 
Навка и Костомаров
Навка и Костомаров
ФОТО: Delfi Meedia

В состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

„У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей“ — сказал источник, знакомый с ситуацией для Sport24.

Костомаров находится в больнице с начала января. Тогда спортсмен попал в реанимацию с пневмонией, его сразу подключили к аппаратам поддержания жизнедеятельности (ИВЛ и ЭКМО). Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

В то же время телеграм-канал Mash сообщает, что спортсмена готовят к очередной операции по ампутации конечностей. По информации издания, фигурист находится в бессознательном состоянии. „Сообщения в СМИ о том, что он пришёл в себя, — фейк“, - пишет телеграм-канал.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии