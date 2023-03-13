13.03.2023, 09:50
В Ласнамяэ мальчик, переходивший дорогу на красный свет, попал под автобус
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера, 12 марта, в столичном районе Ласнамяэ подросток, переходивший дорогу на красный свет, попал под автобус.
В воскресенье вечером, в 19:07 поступило сообщение об аварии возле Суур-Сыямяэ, 4 в Таллинне. По предварительным данным, 14-летний мальчик переходил дорогу на красный свет, в результате чего попал под городской автобус Solaris Urbino, которым управлял 53-летний мужчина.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Также вчера в Ласнамяэ столкнулись легковушка и автобус. Смотрите фото ЗДЕСЬ.
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