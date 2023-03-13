В Ласнамяэ мальчик, переходивший дорогу на красный свет, попал под автобус

В воскресенье вечером, в 19:07 поступило сообщение об аварии возле Суур-Сыямяэ, 4 в Таллинне. По предварительным данным, 14-летний мальчик переходил дорогу на красный свет, в результате чего попал под городской автобус Solaris Urbino, которым управлял 53-летний мужчина.