ЧП и криминал
13.03.2023, 09:50

В Ласнамяэ мальчик, переходивший дорогу на красный свет, попал под автобус

 
Delfi
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Вчера, 12 марта, в столичном районе Ласнамяэ подросток, переходивший дорогу на красный свет, попал под автобус.

В воскресенье вечером, в 19:07 поступило сообщение об аварии возле Суур-Сыямяэ, 4 в Таллинне. По предварительным данным, 14-летний мальчик переходил дорогу на красный свет, в результате чего попал под городской автобус Solaris Urbino, которым управлял 53-летний мужчина.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Также вчера в Ласнамяэ столкнулись легковушка и автобус. Смотрите фото ЗДЕСЬ.

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