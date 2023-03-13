Человеческий фактор? Утечка данных Департамента социального страхования раскрыла информацию об изъятых из семей детях

„Через Департамент социального страхования вам выплачивалось семейное пособие на ребенка X в размере 117,54 евро в месяц до [точная дата]“, — говорится в документе, опубликованном в „Официальном вестнике“ (Ametlikud Teadaanded). Вместо буквы Х в нем было указано полное имя ребенка вместе с его личным кодом. „Здание суда C издало постановление суда, согласно которому X разлучен с семьей. [Местное самоуправление] назначено временным опекуном“, - говорится в документе. Там была подробная информация с именем родителя, номером социального страхования и домашним адресом, с точностью аж до номера квартиры. Департамент социального страхования судебным запретом потребовал от родителя вернуть семейное пособие за то время, когда ребенок уже был разлучен с ним и помещен в приемную семью.