ВИДЕО | Документальный фильм „Навальный“ получил премию „Оскар“. Лучший художественный фильм - „Всё везде и сразу“

„Я хотел бы посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным в мире, - сказал режиссер фильма Дэниел Роэр, получая золотую статуэтку „Оскара“. - Алексей, мир не забыл твое важное послание - все мы не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму“.

„Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной. Держись, моя любовь“, - сказала на вручении премии Юлия Навальная.

Картина канадского режиссера Дэниела Роэра, рассказывающая об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его возвращении в Россию, была впервые показана в январе 2022 года на фестивале независимого кино Sundance, где она получила приз зрительских симпатий. Этот документальный фильм также стал лауреатом британской премии „Бафта“.

Премию „Оскар“ 2023 года за лучший художественный фильм получила картина „Всё везде и сразу“. Получившая 11 номинаций абсурдистская смесь научной фантастики, комедии и фильма о боевых искусствах, действие в которой перемещается из китайской прачечной в Лос-Анджелесе в фантастические вселенные, была фаворитом этого года.

Фильм „Всё везде и сразу“ получил всего семь „Оскаров“, в том числе - за лучший монтаж и лучшую режиссуру.

Приз за лучшую женскую роль достался малайзийской актрисе китайского происхождения Мишель Йео (фильм „Всё везде и сразу“). 60-летняя актриса обошла звезду Голливуда Кейт Бланшетт, которой прочили эту премию.

Лучшим актером признан Брендан Фрейзер (фильм „Кит“). 54-летний актер был кинозвездой на рубеже тысячелетий, снявшись в таких фильмах, как „Джордж из джунглей“, „Мумия“ и „Тихий американец“.Однако последующие годы он не блистал в Голливуде и изо всех сил пытался вернуть себе прежний успех, в основном играя небольшие роли.