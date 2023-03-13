Документальный фильм „Навальный“ получил премию „Оскар“. Лучший художественный фильм - „Всё везде и сразу“(4)
„Я хотел бы посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным в мире, - сказал режиссер фильма Дэниел Роэр, получая золотую статуэтку „Оскара“. - Алексей, мир не забыл твое важное послание - все мы не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму“.
„Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной. Держись, моя любовь“, - сказала на вручении премии Юлия Навальная.
Картина канадского режиссера Дэниела Роэра, рассказывающая об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его возвращении в Россию, была впервые показана в январе 2022 года на фестивале независимого кино Sundance, где она получила приз зрительских симпатий. Этот документальный фильм также стал лауреатом британской премии „Бафта“.
Премию „Оскар“ 2023 года за лучший художественный фильм получила картина „Всё везде и сразу“. Получившая 11 номинаций абсурдистская смесь научной фантастики, комедии и фильма о боевых искусствах, действие в которой перемещается из китайской прачечной в Лос-Анджелесе в фантастические вселенные, была фаворитом этого года.
Фильм „Всё везде и сразу“ получил всего семь „Оскаров“, в том числе - за лучший монтаж и лучшую режиссуру.
Приз за лучшую женскую роль достался малайзийской актрисе китайского происхождения Мишель Йео (фильм „Всё везде и сразу“). 60-летняя актриса обошла звезду Голливуда Кейт Бланшетт, которой прочили эту премию.
Лучшим актером признан Брендан Фрейзер (фильм „Кит“). 54-летний актер был кинозвездой на рубеже тысячелетий, снявшись в таких фильмах, как „Джордж из джунглей“, „Мумия“ и „Тихий американец“.Однако последующие годы он не блистал в Голливуде и изо всех сил пытался вернуть себе прежний успех, в основном играя небольшие роли.
Ситуация изменилась, когда режиссер Даррен Аронофски предложил Фрейзеру роль профессора с избыточным весом, пытающегося восстановить связь со своей дочерью в фильме „Кит“.
Фрейзер изменил внешность для этого фильма, который также получил „Оскара“ за лучший грим и прически.
Режиссер Гильермо дель Торо, обладатель двух „Оскаров“ за „Форму воды“, как и предсказывали, получил приз в номинации „Лучший анимационный фильм“ за свою версию классической сказки „Пиноккио“.
Эта лента недавно также получила британскую награду „Бафта“.
Награда за лучшую мужскую роль второго плана вручена вьетнамскому актеру Ке Хюи Цюану (фильм „Всё везде и сразу“).
„Оскар“ за лучшую женскую роль второго плана получила известная американская актриса Джейми Ли Кертис (фильм „Всё везде и сразу“). Это первый „Оскар“ 64-летней актрисы.
Снятый в Германии фильм „На Западном фронте без перемен“, экранизация романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, получил „Оскаров“ в номинациях „Лучший иностранный художественный фильм“, „Лучшая операторская работа“ и за лучшую музыку к фильму.
Картина „Аватар. Путь воды“ получила „Оскара“ за лучшие визуальные эффекты.