CБУ окончательно подтвердила личность военнослужащего, расстрел которого был записан на видео

Согласно пресс-службе ведомства, подтвердить личность военнослужащего удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и сослуживцами погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов. Помимо этого, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео — именно Мациевский.

СБУ сообщает, что Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области. По данным ведомства, он был расстрелян 30 декабря. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В свою очередь глава СБУ Василий Малюк назвал Мациевского настоящим героем и пообещал, что служба безопасности сделает все, чтобы найти виновных в убийстве военнопленного. „Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание“, — подчеркнул Малюк.

Досудебное расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

В марте 2023 года в сети появилось видео расстрела украинского военнослужащего. Первоначально представители ВСУ заявили, что на видео — Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, который пропал без вести 3 февраля 2023 года.

Позднее, 9 марта, управления сил теробороны „Север“ сообщило, что военнослужащим с видео является боец 163 батальона 119 отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По данным управления, 30 декабря 2022 года Мациевский вместе с четырьмя сослуживцами вступил в бой с превосходящими силами россиян под Соледаром, после чего связь с ними пропала.

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