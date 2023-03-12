При пожаре в жилом доме погиб человек

Прибывшие на место спасатели увидели жилой дом, из которого валил густой дым, и сразу начали погружение в дым. В горящем доме в ходе спасательных работ они обнаружили тело одного человека. На лестнице жилой постройки спасатели нашли мужчину, которые пострадал при пожаре и был доставлен на скорой в больницу.