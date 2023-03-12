При пожаре в жилом доме погиб человек
Сегодня в 17:36 в Центр тревоги сообщили, что в волости Рапла в поселке Хагуди горит одноэтажная жилая постройка и по первоначальной информации в доме может быть человек.
Прибывшие на место спасатели увидели жилой дом, из которого валил густой дым, и сразу начали погружение в дым. В горящем доме в ходе спасательных работ они обнаружили тело одного человека. На лестнице жилой постройки спасатели нашли мужчину, которые пострадал при пожаре и был доставлен на скорой в больницу.
В работах по тушению участвовали спасательные команды из Рапла, Кохила, Мярьмаа, Тыдва и Кехтна и спасатели-добровольцы из Кехтна. В 18:26 пожар локализовали. Окончательные работы по тушению продолжаются. Причины возникновения пожара выяснят в ходе дельнейшего делопроизводства.
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