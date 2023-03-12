ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (382-й день) | Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии, в Праге потребовали перестать помогать Украине

В Харькове уже восьмой раз перезапустили систему отопления из-за российских ударов , сообщил мэр города Игорь Терехов.

Из магазина приложений App Store удалили копию банковского приложения ВТБ, выпущенного под видом ресторанного справочника , сообщает Inc. Russia.

В нем сотрудники погранслужбы Беларуси жалуются на психологическое давление со стороны украинских пограничников и на их „хулиганские выходки“.

Белорусский государственный телеканал ОНТ сюжет о том, как изменилась жизнь белорусских пограничников из-за войны в Украине.

Белорусские пограничники: украинские военные повесили на дерево „манекена Валеру“ в российской форме

Протестующие требовали „мирного решения“ войны, у некоторых из них на сумках была прикреплена буква Z - символ российских военных, пишет агентство Associated Press.

Тысячи людей в Праге вышли на демонстрацию против правительства Чехии в субботу, выступая против высокой инфляции и требуя прекратить военную поддержку Украины.

По сведениям газеты The Financial Times, Украина уже получила первую из двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые обещали поставить США и Германия. Однако новое вооружение пока не введено в эксплуатацию. По данным издания, ожидаются также поставки нескольких ЗРК Patriot из Нидерландов.

„Если уйти из Бахмута, что это изменит? Россия захватит Бахмут и продолжит наступление на Часов Яр, так что любой следующий город за Бахмутом может постичь та же участь“, - заявил он.

В субботу разведка минобороны Британии подтвердила, что за последние четыре дня российские наемники смогли взять под контроль большую часть восточного Бахмута, в то время как вооруженные силы Украины прочно удерживают запад города, разделенного речкой Бахмутка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому интервью Bild am Sonntag прокомментировал решение Киева продолжать оборону Бахмута.

По его словам, из-за последнего массированного удара 9 марта в Харькове частично разрушена критическая инфраструктура — трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первый телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павлом после его официального вступления в должность.

„Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях в безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз“, — рассказал Зеленский.

Ранее Петр Павел говорил, что после вступления в должность собирается совершить один из первых зарубежных визитов в Украину.

В ходе предвыборной кампании Петр Павел выступал в поддержку НАТО и ЕС, а также высказывался за помощь Украине.

В центре Кишинева произошли столкновения между полицией и протестующими, которые пытались прорваться к зданию правительства

В Кишиневе несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя, чтобы власти оплатили счета за коммунальные услуги за три зимних месяца. Также они потребовали, чтобы президент и парламент Молдовы ушли в отставку, а в стране прошли досрочные выборы.

Назначенные Россией власти самопровозглашенной ЛНР сообщили, что ВСУ ударили из систем залпового огня HIMARS по автостанции в аннексированном Перевальске, сообщает „Интерфакс“.

„По предварительной информации, в результате обстрела автостанции „Алчевск АС-1“ в городе Перевальск погибли три мирных жителя и девять человек получили ранения различной степени тяжести“, — заявили представители ЛНР.

Украинская сторона это не комментировала.

Переговоры по продлению „зерновой сделки“ с участием российских представителей не велись, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет „Интерфакс“.

Срок действия соглашения о вывозе украинского зерна истекает 18 марта. Соглашение может быть автоматически продлено, если ни одна из сторон не возражает.

В Херсонской области российские силы ударили по жилому сектору поселка Белозерка под Херсоном, сообщает издание „РБК-Украина“.