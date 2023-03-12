Хватит переплачивать! 300 000 человек недовольны универсальной услугой, на рынке появились новые дешевые пакеты

Кальви Ныу показывает графики: с конца декабря цена электричества на бирже – очень низкая. Это значит, что те, кто в конце прошлого года зафиксировали тарифы на долгий срок по цене больше 20 центов за кВтч или перешли на универсальную услугу, за электричество переплачивают.

Он добавил, что даже если цены на электроэнергию вырастут, пакет „Без забот“ никогда не будет стоить дороже, чем универсальная услуга.

„С пакетом „Без забот“ (Pingevaba) Alexela предлагает клиентам более дешевую электроэнергию, чем универсальная услуга, цену которой согласует Департамент конкуренции. Цена определяется ежемесячно, что обеспечивает клиенту достаточные возможности для планирования и стабильность, чтобы контролировать свой бюджет. Напряжение должно быть в розетке, а не в кошельке“, – говорит управляющий портфелем торговли энергией Alexela Кальви Ныу (игра слов: Pingevaba можно перевести и как „Без напряжения“ – прим.авт).

„Напряжение уже некоторое время витало в воздухе, биржевая цена на электроэнергию упала, люди чувствуют, что универсальная услуга себя исчерпала, и спрашивают, не пора ли вернуться к биржевому пакету, – говорит исполнительный директор Alexela Айво Адамсон. – В то же время производственных мощностей на рынок не добавилось, кризис безопасности продолжается и нет прямых оснований предполагать, что цены останутся стабильными и больше не будут стремиться к крайностям. Теперь Alexela делает следующий шаг в том же направлении – приходит на помощь стране и пытается предложить стабильность по более низкой цене, чем универсальная услуга“.

Представители Alexela утверждают, что им постоянно звонят клиенты, которые недовольны универсальной услугой, и интересуются, какие еще есть выгодные возможности. И поэтому они решили вывести на рынок новый пакет.

„И новый пакет, аналогичный универсальной услуге, предназначен для бытовых потребителей, таких как физические лица и квартирные товарищества, – добавляют они. – Прежде всего он ориентирован на клиента, который ценит стабильность, обеспечивая ему при этом максимально выгодную цену на электроэнергию за месяц исходя из рыночной ситуации. Кроме того, как и в случае с универсальной услугой, заключаемый договор является бессрочным, и расторжение договора не влечет за собой никаких дополнительных расходов для клиента. Смена этого пакета также осуществляется бесплатно в самообслуживании компании“.

„Конечно, хватает клиентов, которые сейчас возвращаются к биржевому пакету, но решение, которое содержит риски или требует планирования потребления, подходит не всем, – отмечает Кальви Ныу. – В настоящее время универсальной услугой пользуются 300 000 человек, и начиная с марта я бы не советовал продолжать ее использовать хотя бы некоторое время, если только дома не растет денежное дерево, дающее хороший урожай“.

Электричество дешевеет

„То, что рыночные цены на электро-энергию на рынке снижаются, – хорошая новость для клиентов, так как можно снизить цены и в фиксированных пакетах, – говорит представитель Eesti Energia Армен Каспаров. – На данный момент все фиксированные пакеты, которые предлагает Eesti Energia, – выгоднее, чем универсальная услуга“.

Тем, кто не хочет себя связывать долгосрочными обязательствами и фиксировать цену на много лет вперед, но все же предпочитают покупать электричество дешевле, чем по тарифам универсальной услуги, он предлагает обратить внимание на пакет Kindel 6. Его можно заключить на полгода и покупать электричество по 17,99 цента за кВтч. Платы за прекращение договора нет.