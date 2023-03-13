Будущее под вопросом: рождаемость в Эстонии продолжает неуклонно снижаться(21)
Если дети – наше будущее, то для всех жителей страны есть неутешительные новости: рождаемость в Эстонии находится на рекордно низкой отметке за последние 100 лет. Почему так происходит, каков прогноз на будущее и что должно измениться, чтобы рожать стали больше, – узнала „МК-Эстония“.
По данным Департамента статистики, на 1 января 2023 года население Эстонии составляло 1 357 739 человек, что на 2% (25 943 человека) больше, чем год назад. Однако большей частью прирост населения произошел за счет прибывших в страну новых жителей. Согласно зарегистрированным миграционным данным, в Эстонию прибыло 42 022 человека, а выехало из страны 10 422. 75% (31 594) человек, прибывших в страну, были гражданами Украины.
Что же касается естественного прироста населения, то здесь цифры неутешительные. В прошлом году в Эстонии умерло 17 245 человек, а родилось всего 11 588 человек.
Матери девяностых
„Смертность остается высокой, но, к счастью, все же несколько ниже, чем в 2021 году. Однако уровень рождаемости в 2022 году был рекордно низким. В статистике населения Эстонии, данные которой восходят к 1919 году, никогда не регистрировалось менее 12 000 рождений“, – комментирует цифры ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.
Число рождений, как отмечают в ведомстве, имело тенденцию к снижению с момента обретения Эстонией независимости, немного увеличившись только в конце 2000 годов. Оно достигло самого низкого уровня в период с 1997 по 2001 год, когда было примерно 12 500 рождений в год.
„Нынешние родившие сами родились в 1990-х годах, когда число рождений было низким. Поэтому, кроме других причин, за низкой рождаемостью стоит тот факт, что сегодняшнее поколение молодежи меньше, чем предыдущее“, — поясняет Трасберг.
В департаменте добавляют, что социально-политическая ситуация в стране также влияет на рождаемость. На 2021 год в Эстонии пришелся пик коронакризиса, а самый высокий уровень заражений был в начале 2022 года. Исследования также показали связь между коронакризисом и низкой рождаемостью в других странах. Например, в соседней стране Латвии в 2020 и 2021 годах был самый низкий уровень рождаемости с 1920 года.
Важно чувство безопасности
Практически те же причины спада рождаемости называет и Лууле Саккеус из Эстонского центра демографии при Таллиннском университете.
„Во-первых, впервые рожают сейчас женщины, которые родились в 90-е годы, а это поколение само по себе малочисленно. Во-вторых, на рождаемость влияют кризисы, которые длятся уже несколько лет: сначала была пандемия, сейчас – энергетический кризис, угроза войны, общий экономический кризис. Все это добавляет неуверенности в будущем“, – поясняет Саккеус.
В качестве третьей причины она называет риторику в поддержку больших семей, которая ведется последние годы. По словам специалиста, это не побудило пары произвести на свет своих первенцев.
„По прогнозам, снижение рождаемости будет продолжаться до тех пор, пока сохраняются эти вышеупомянутые условия, – констатирует Лууле Саккеус. – А чтобы рождаемость пошла в рост, наиболее важным является взращивание чувства безопасности в обществе“.
При этом Саккеус добавляет, что Эстония не уникальна в нынешней ситуации.
„Латвия также только что объявила о самом низком количестве рождений за 100 лет. Во всех тех странах, где было снижение рождаемости в начале 90-х, оно происходит и сейчас. Мы только начинаем видеть влияние экономического кризиса, а дальше все зависит от того, где он отразится наиболее серьезно“, – поясняет специалист.
К слову, рекордно низкой оказалась в прошлом году рождаемость и в Финляндии: предварительная статистика, которую приводит rus.err.ee, показывает, что в 2022 году там родилось 44 933 ребенка. Это на 4661 меньше, чем в 2021-м. Рождаемость в стране начала снижаться в 2010-х годах.
Молодых женщин станет меньше
„По предварительным данным, опубликованным на сайте Департамента статистики, в 2022 году родилось 11 588 детей – это исторический минимум с начала прошлого века, – подтверждает Алис Таммур, советник отдела статистики и анализа Министерства социальных дел. – Предположительно, в январе 2023 года сохранится тенденция прошлого года. Однако само по себе число рождений не дает картины того, что происходит с рождаемостью в Эстонии. Снижение было прогнозируемым“.
В первую очередь, по словам Таммур, это связано с тем, что у нас в стране стало меньше женщин детородного возраста. Кроме того, повысился и возраст, когда женщина решает родить ребенка.
„По мере того, как люди, которые появились на свет в период рекордно низкой рождаемости 1990-х годов, достигают возраста формирования семьи, количество потенциальных матерей сокращается на несколько тысяч в год. В ближайшие десять лет общее количество молодых женщин в Эстонии сократится примерно на треть. К сожалению, это означает, что поскольку потенциальных родителей становится меньше, уменьшится и количество рождающихся детей“, – констатирует представитель Алис Таммур.
Она отмечает, что существенное влияние на снижение рождаемости оказывает и повышение детородного возраста: например, если в начале периода восстановления независимости рождавшая первого ребенка мама в среднем была в возрасте 22,6 года, то в 2021 году этот возраст составлял 28,5 года. В настоящее время первый ребенок рождается у матери в возрасте 25-34 лет.
„Здесь следует отметить, что такого низкого среднего детородного возраста, какой наблюдался в Эстонии в последние десятилетия советского периода и в начале периода восстановления независимости, в стране никогда не было. В начале 1990-х 15% детей рождались у матерей моложе 20 лет, а более половины детей, родившихся в течение года, рожали женщины моложе 25 лет“, – уточняет Таммур.
В мае картина будет понятнее
Если бы сохранялись прежние тенденции рождаемости, то общий коэффициент рождаемости, по словам представителя Министерства социальных дел, в будущем увеличился бы, поскольку средний возраст будущих мам уже не так быстро смещается в сторону повышения.
„Согласно сценарию более медленного увеличения суммарного коэффициента рождаемости, мы должны были бы достигнуть нынешнего показателя в 2027 году. То, что количество рождений будет снижаться быстрее, было предсказуемо, учитывая тот факт, что в течение трех лет подряд мы переходили от одного кризиса к другому. Это, безусловно, влияет на планы семей по рождению детей – нестабильность в обществе всегда сказывалась на рождаемости, поскольку многие решают отложить рождение малыша на более поздний период“, – объясняет Алис Таммур.
Она отмечает, что сейчас нам известна лишь цифра, отражающая общее число рождений в 2022 году, и эти данные не позволяют сделать объективные выводы.
„Более подробная информация будет доступна в мае. Она позволяет сравнить распределение случаев рождений по возрасту прошлого года с предыдущими годами. Так мы выясним, откладывают ли деторождение молодые женщины или во всех возрастных группах в равной степени рождается меньше детей, – говорит Таммур. – Кроме того, можно будет понять рисунок поведения разных социально-экономических групп, различающихся по образованию, месту жительства, происхождению и т.д. Только после этого можно будет приблизительно оценить причины снижения рождаемости и составить прогноз на будущее“.
Экономика играет роль
При оценке демографических процессов, объясняет Алис Таммур, краткосрочное изменение не всегда важно, но очень важно отслеживать и учитывать такие изменения, поскольку более глубокие и продолжительные изменения иногда начинаются в форме краткосрочной тенденции, а число рожденных детей – важнейший показатель выживания и жизнеспособности народа.
„Например, во второй половине 1990-х наблюдался быстрый спад рождаемости, однако это было, как правило, связано с тем, что дети рождались позже, поскольку возраст среднестатистической матери быстро увеличивался. Если посмотреть на то, сколько сейчас детей у женщин старше 40 лет, выяснится, что этот показатель остался на прежнем уровне: в нашей стране для женщин в возрасте 42-57 лет он составляет 1,88-1,90. Разница лишь в том, что если в 1990-е годы среднестатистической женщине, рожающей первого ребенка, было 25 лет, то сейчас она старше на 6 лет, то есть у женщин меньше возможностей отложить решение о рождении ребенка на более старший возраст“, – комментирует статистику Таммур.
Она добавляет, что изменения в уровне рождаемости за последние пару десятилетий подтвердили, что состояние экономики и социального обеспечения сильно влияет на то, как семьи планируют рождение детей.
„Как правило, рождаемость увеличивается в периоды роста и стабильности экономики и снижается в более тяжелые времена, – констатирует представитель Министерства социальных дел. – В статистике рождений необходимо учитывать небольшую задержку по сравнению с другими показателями, которая обусловлена продолжительностью беременности, а также другими факторами“.
Алис Таммур приводит пример: если в первом десятилетии 2000-х годов наблюдался бурный экономический рост и рождаемость также увеличивалась, то с конца 2008 года экономика начала быстро снижаться, но это отразилось на показателях рождаемости только в 2011 году.
„Тогда важную роль сыграла система родительских пособий, которая позволяла получать докризисную заработную плату в случае рождения ребенка, а если рождались следующие дети, то зарплата сохранялась и на более длительный срок, позволяя дождаться улучшения возможностей на рынке труда“, – отмечает Таммур.
Государство старается поддержать
Она добавляет, что для государства очень важно находить возможности, чтобы поддержать рождение детей.
„Конечно, государство не может решить за семью, иметь ли ребенка, сколько детей воспитывать и т.п., однако оно может создать среду, в которой семьи, желающие иметь детей, чувствовали бы себя защищенными. Для этого в Эстонии разработана система семейных пособий, внедряются меры, которые помогают родителям совмещать работу и уход за детьми, а не выбирать что-то одно“, – перечисляет представитель Министерства социальных дел.
„Государство создало очень гибкую систему родительских отпусков и пособий по уходу за ребенком, чтобы родители могли принимать решения в соответствии со своими предпочтениями, – продолжает Таммур. – Эта система позволяет распределить нагрузку между родителями, чтобы женщина при желании имела возможность не оставаться надолго в стороне от профессиональной деятельности“.
При разработке вариантов, по словам чиновника, учитываются как родители, желающие вернуться на работу, когда заканчивается период оплачиваемого родительского отпуска, так и те, кто хотел бы дольше находиться дома с ребенком или работать неполный рабочий день. Чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение родителей к работе, замечает Алис Таммур, государством разработан ряд мер поддержки на рынке труда и услуги по уходу за детьми.
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