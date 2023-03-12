Этап КМ по биатлону | Томингас, вошедшая в историю, повторила лучший результат Эстонии в масс-старте

Томингас чисто прошла первые три огневых рубежа, а перед предпоследним поднялся на восьмое место. Томингас допустила один промах на четвертом огневом рубеже, и хотя перед последним огневым рубежом она еще занимала девятое место, эстонка пересекла финиш 12-й (+1 промах и +19,8).

При этом 12-е место знаменует собой повторение лучшего результата среди эстонских биатлонисток в масс-старте. Эвели Сауэ пересекла финишную черту в Антхольце в 2011 году на 13-м месте, но после дисквалификации Теи Грегорин поднялся на 12-ю позицию.

Соревнования выиграла итальянка Доротея Вирер, прошедшая дистанцию без промахов для которой это было третье первое место в сезоне. Второй стала француженка Лу Жанмонно‑Лоран (0; +6,3), а третьей – лидер этапов КМ Жулия Симон (1; +11,1), допустившая единственный промах на последнем огневом рубеже.

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