„Это не судебная реформа, это революция“. Акции протеста в Израиле собрали рекордные 500 тысяч участников

В одном только Тель-Авиве в акции приняли участие порядка 200 тысяч израильтян.

Протесты в стране не стихают уже более двух месяцев. Их участники заявляют, что выходят отстаивать демократию, на которую посягнуло новое правительство Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр в свою очередь настаивает, что реформа, ограничивающая полномочия судов, восстановит баланс между ветвями власти.

Угроза демократии

Суть реформы в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций. До сих пор Верховный суд мог блокировать принятие законов, которые считал неконстуционными. Предлагаемые поправки подразумевают, что любое вето можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос.

Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, сможет всегда обходить вето Верховного суда, беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

„Нас накрыла волна террора, рушится наша экономика, деньги утекают из страны. Иран подписал новое соглашение с Саудовской Аравией. Но все, чем занято правительство, - это уничтожение нашей демократии“, - заявил лидер израильской оппозиции Яир Лапид, выступая перед протестующими в Беэр-Шеве, на юге страны.

Противники реформы боятся, что из-за новых поправок Израиль лишается системы сдержек и противовесов. В интервью журналистам протестующие повторяли, что вышли бороться с диктатурой.

„Честно сказать, я голосовал за Биби, но я и представить не мог, к чему все идет. К диктатуре? Если они [правительство] сейчас добьются своего, страна полностью окажется у них в руках“, - говорит Дан Ежиц - один из около 50 тысяч протестующих, вышедших на улицы Хайфы.