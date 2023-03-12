Американский бомбардировщик пролетел над Финским заливом — и над Эстонией. „Это четкий сигнал для России“

Руководитель Финского института международных отношений Мика Аалтола считает, что полет бомбардировщика над Финским заливом является четким сигналом для России. Аалтола прокомментировал инцидент в Twitter в субботу вечером.

„Полет американского B-52 над Финским заливом посылает четкий сигнал. Финский залив - одна из самых стратегически важных ниш в Европе, где Россия активизировала свою деятельность, например, на острове Гогланд. Таким образом, de facto приглядывают за союзниками и посылают ответный сигнал“.

Аалтола добавил, что Россия активизировала провокационные действия от Аляски до Арктики и что разворот бомбардировщика ВВС США в Финском заливе в районе Гогланда является ответом США на действия России.

Самолет свернул со своего маршрута прямо перед российским Гогландом. Остров расположен примерно в 40 километрах от побережья Финляндии.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24, американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил маневр над Балтийским морем в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

Согласно сервису, пишет „Медуза“, самолет, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, вылетел с территории Польши, пролетел над Балтийским морем, повернув в сторону Санкт-Петербурга в районе эстонского острова Сааремаа. В районе российского острова Гогланд самолет сменил курс, после чего пролетел над Эстонией, Латвией и Литвой, откуда направился в сторону Великобритании.

Маневр бомбардировщика прокомментировал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он написал в своем твиттере, что B-52 сопровождали польские истребители, а также добавил, что этот полет является „важным элементом учений по оперативной совместимости“.

В начале этой недели Yle сообщило, что деятельность России на Гогланде стала более активной с 2014 года, когда Россия начала свою деятельность на Крымском полуострове.