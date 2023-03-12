Спустя год полномасштабной войны Россия остается крупнейшим глобальным игроком в сфере ядерной энергетики. Почему Запад не вводит санкции?

После начала полномасштабной войны в Украине страны Запада ввели санкции, ограничивающие поставки российского ископаемого топлива, несмотря на высокую зависимость стран Евросоюза от энергоносителей из РФ. При этом в сфере ядерной энергетики, где Россия является крупнейшим глобальным игроком, санкции введены не были. Сотрудники Норвежского института международных отношений Каспер Шулецкий и Индра Оверланд опубликовали в научном журнале Nature Energy анализ того, что происходит в этой сфере. Вот главное из этой публикации.

Государственная корпорация по атомной энергии „Росатом“ с момента своего создания проявляла большую активность на международном рынке ядерной энергетики и вскоре стала одним из ведущих поставщиков ключевых услуг. Как говорится в статье Nature Energy, речь идет среди прочего о поставках топлива, его утилизации, а также строительстве энергоблоков.

По данным издания, с 2009 по 2018 год на долю компании приходилось около половины всех заказов на строительство энергоблоков по всему миру. „Росатом“ контролирует 38% мирового производства урана и 46% мощностей по обогащению урана. Основными конкурентами России в области ядерной энергетики являются Китай, Франция, Япония, Южная Корея и США, на которых в совокупности приходится около 40% рынка.

По информации самого „Росатома“, по состоянию на 2023 год портфель зарубежных заказов корпорации включал строительство 34 энергоблоков, находящихся на разных стадиях реализации. Как пишут авторы статьи, ключевым преимуществом российской госкорпорации является то, что „Росатом“ — это единственная компания, которая предоставляет все необходимые услуги в сфере ядерной энергетики, в то время как конкуренты специализируются на отдельных направлениях.

После начала полномасштабной войны в Украине, а также усугубившегося энергетического кризиса репутация России как надежного поставщика была подорвана, а ряд европейских стран начал сомневаться в целесообразности сотрудничества с „Росатомом“ в долгосрочной перспективе.