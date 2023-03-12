ЧП и криминал
12.03.2023, 11:29

Погиб съехавший с дороги на мотосанях 35-летний мужчина

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Delfi
Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В уезде Рапламаа в волости Кехтна сегодня ночью погиб съехавший с дороги на мотосанях 35-летний мужчина.

Полиция получила сообщение о трагическом ДТП в деревне Кенни сегодня около часу ночи. Авария произошла на 5-м километре дороги Локута-Кынну, где 35-летний мужчина, по первоначальным данным, потерял управление санями, съехал с дороги и погиб.

К сожалению, травмы мужчины были настолько тяжелыми, что он скончался на месте происшествия. Полиция выражает соболезнования близким погибшего.

Все более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе дальнейшего делопроизводства.

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