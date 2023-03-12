Погиб съехавший с дороги на мотосанях 35-летний мужчина

Полиция получила сообщение о трагическом ДТП в деревне Кенни сегодня около часу ночи. Авария произошла на 5-м километре дороги Локута-Кынну, где 35-летний мужчина, по первоначальным данным, потерял управление санями, съехал с дороги и погиб.