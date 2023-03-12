Снижение электропотребления и санкции для насильников. Евродайджест: главные события недели

Что случилось? Во вторник заработала обновленная Шенгенская информационная система (SIS), которую используют при паспортном контроле на внешних границах Шенгенской зоны. SIS содержит, в том числе, информацию о разыскиваемых и пропавших без вести лицах, иностранцах, не имеющих права находиться на территории Евросоюза, а также об утерянных или украденных автомобилях, огнестрельном оружии и документах. „Начало работы обновленной SIS знаменует собой четкий шаг вперед в управлении нашими внешними границами и нашей общей Шенгенской зоной. Это ключевая веха в превращении Европы в более безопасное место для ее граждан“, - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон.

Что это значит? Каждое государство, входящее в ЕС, разработает план по сокращению потребления электричества. В расчетах будут учитываться энергоемкость экономики, ВВП на душу населения и развитость возобновляемой энергетики. Эти планы рассмотрит Еврокомиссия, которая в случае необходимости имеет право внести правки. Одновременно с этим все государства Евросоюза должны будут с 2024 года поднять более чем вдвое целевой показатель экономии энергии. В соглашении, которого достигли Совет ЕС и Европарламент, подчеркивается, что пример должен подавать государственный сектор, а наиболее уязвимых потребителей, наоборот, национальные правительства должны в приоритетном порядке обеспечить, например, более энергоэффективным жильем.

Что случилось? В пятницу Совет Евросоюза и Европарламент достигли предварительного соглашения о сокращении потребления электроэнергии в ЕС на 11,7% к 2030 году относительно прогнозов, сделанных в 2020-м. Верхний предел конечного потребления (т.е. доставляемой потребителям электроэнергии) будет установлен на уровне 763 млн тонн нефтяного эквивалента и станет коллективным обязательством для всех стран-членов ЕС. Объем первичного потребления (т.е. включающего в себя также энергию, необходимую для производства и доставки электричества) ограничат 993 млн нефтяного эквивалента, этот показатель будет ориентировочным. „Энергоэффективность - ключ к полной декарбонизации экономики ЕС и независимости от российского ископаемого топлива. Более прочный подход Евросоюза в области энергоэффективности поможет нам не сбиться с курса на достижение целей в области энергетики и климата к 2030 году. Это также может стать важным фактором повышения конкурентоспособности и повышения надежности поставок“, - прокомментировала новость еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Что это значит? Обновленная SIS действует в 26 странах Евросоюза (кроме Кипра, который подключат летом) и четырех ассоциированных членах Шенгенской зоны: Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне. Благодаря реформе пограничники смогут обмениваться данными со своими коллегами из других государств, в том числе решениями о запрете на въезд или постановлениями о депортации граждан третьих стран. Также в систему включили дополнительные биометрические данные разыскиваемых лиц.

Евросоюз обновил стратегию морской безопасности

Что случилось? В пятницу Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опубликовали совместное заявление об обновлении Стратегии ЕС в области морской безопасности. В пресс-релизе подчеркивается, что более 80% мировой торговли осуществляется по морю, около двух третей мировых запасов нефти и газа либо добываются в море, либо транспортируются по морю, а более 95% мировых потоков данных передаются по подводным кабелям. „В условиях растущей геополитической напряженности ЕС должен научиться говорить на языке силы и на море. С обновленной Стратегией мы в полной мере используем наши инструменты для реализации наших интересов и продвижения основанного на правилах порядка на море вместе с нашими партнерами“, - подчеркнул Боррель.

Что это значит? Обновленная Стратегия предусматривает как меры по борьбе с традиционными угрозами: пиратством, использованием морских перевозок для торговли людьми и наркотиками, разбоем — так и новыми вызовами: изменением климата, гибридными и кибератаками. Евросоюз планирует проводить военно-морские учения на уровне всего блока, усилить проверки в портах, активизировать защиту морской инфраструктуры и работу по разминированию находящихся на дне мин и снарядов, а также продолжить проведение операций береговой охраны. Будут развиваться и совместные проекты с внешними партнерами, в том числе с НАТО.

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