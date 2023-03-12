История „железной леди“ Балтии: Кая Каллас выступала за поставки оружия Украине еще до 24 февраля, а теперь ее прочат в генсеки НАТО

Но история ее семьи знала трагические страницы, связанные с советскими репрессиями. „Маме было шесть месяцев, когда ее вместе с бабушкой и прабабушкой отправили в Сибирь в вагонах для скота“, - рассказывала Каллас. В конце 1940-х годов они попали под массовую депортацию эстонцев после аннексии страны СССР. Семью Картус (это девичья фамилия матери) выслали за родство с членом национального военного формирования „Омакайтсе“. В Красноярске предки Каллас пробыли 10 лет и лишь в 1959 году вернулись в Эстонскую ССР.

Кая Каллас (сейчас ей 45 лет) - типичный политик из Северной Европы. Ее кортежи не разгоняют автомобилистов, она может пройтись по улице, выйти на пробежку или прокатиться на велосипеде. Ведет твиттер, свободно общается на английском, если надо, может сыграть на барабанах или станцевать. Любит говорить о книгах, играет в покер и даже участвовала в эстонской версии телепередачи „Что? Где? Когда?“ (еще до премьерства, в 2014–2015 годах, больше программа не выходит).

Семья матери Каллас в 1940-е была депортирована в Сибирь, а ее отец - один из самых влиятельных политиков в стране

На выборах в парламент Эстонии 5 марта уверенную победу одержала правящая Партия реформ , а ее председатель, премьер страны Кая Каллас , установила в своем округе рекорд, набрав самое большое количество голосов в истории страны. Избиратели доверились Каллас, несмотря на то что война, развязанная Россией в Украине, больно ударила по экономике страны - сильнее, чем в любом другом государстве, входящем в Евросоюз. С политической точки зрения триумф Партии реформ означает продолжение нынешнего курса - максимально активной поддержки Украины, бескомпромиссной позиции в отношении российского руководства и самого тесного взаимодействия с ЕС и международными институтами. Каллас - лицо этого курса. За год войны ей удалось не только многократно нарастить политический вес внутри страны, но и превратиться в одного из самых популярных политиков в Европе. В будущем эстонскому премьеру предрекают карьеру уже на глобальном уровне - вплоть до поста генерального секретаря НАТО.

По профессии Каллас юрист (окончила Тартуский университет в 1999 году со степенью бакалавра права), специализировалась на защите конкуренции. Сделала стремительную карьеру и в 27 лет стала партнером крупной юридической фирмы Luiga Mody Hääl Borenius and Tark & ​​Co. „Я подумала: „Неужели это все?“ - рассказывала Каллас. Другим партнерам было за 60, и они днями напролет играли в гольф. И я играла с ними, но все время думала: неужели вот так я проведу всю оставшуюся жизнь“.

Отец главы правительства Сийм Каллас - тоже известный еще с советских времен в стране политический деятель. Вступил в КПСС и руководил республиканским отделением Сбербанка СССР (1979–1986 годы). После обретения независимости до 1995 года возглавлял Банк Эстонии, а затем ушел в политику, основав и возглавив Партию реформ. Каллас-старший был министром иностранных дел, финансов, а в 2002–2003 годы - премьером страны. После чего перешел на работу в общеевропейские структуры и с 2004 до 2014 года занимал пост вице-президента Еврокомиссии. Каллас-старший до сих пор не ушел из эстонской политики и даже баллотировался на выборах 5 марта: набрал в своем в округе в четыре раза меньше голосов (7393), чем дочь, но все равно показал высокий (шестой по стране) результат.

Одним словом, может показаться, что политическая карьера и даже партийная принадлежность Каллас во многом были предопределены. Но сама она настаивает, что карьера отца ее скорее отпугивала: „Когда я поступала в университет, я думала, что определенно хочу быть первой в том, что делаю. И поэтому я не пойду в ту область, где уже отметились мои отец, мать или брат, чтобы меня не сравнивали с ними“.

Политика, по ее словам, просто стала логичным следующим шагом после достижений в юриспруденции: „Когда ты юрист, ты видишь, что можно улучшить в законах, начинаешь давать советы“.

К 40 годам Каллас успела избраться в Европарламент и вернулась, чтобы победить на выборах уже на родине