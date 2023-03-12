История „железной леди“ Балтии: Кая Каллас выступала за поставки оружия Украине еще до 24 февраля, а теперь ее прочат в генсеки НАТО(49)
„Медуза“ рассказывает историю премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
На выборах в парламент Эстонии 5 марта уверенную победу одержала правящая Партия реформ, а ее председатель, премьер страны Кая Каллас, установила в своем округе рекорд, набрав самое большое количество голосов в истории страны. Избиратели доверились Каллас, несмотря на то что война, развязанная Россией в Украине, больно ударила по экономике страны - сильнее, чем в любом другом государстве, входящем в Евросоюз. С политической точки зрения триумф Партии реформ означает продолжение нынешнего курса - максимально активной поддержки Украины, бескомпромиссной позиции в отношении российского руководства и самого тесного взаимодействия с ЕС и международными институтами. Каллас - лицо этого курса. За год войны ей удалось не только многократно нарастить политический вес внутри страны, но и превратиться в одного из самых популярных политиков в Европе. В будущем эстонскому премьеру предрекают карьеру уже на глобальном уровне - вплоть до поста генерального секретаря НАТО.
Семья матери Каллас в 1940-е была депортирована в Сибирь, а ее отец - один из самых влиятельных политиков в стране
Кая Каллас (сейчас ей 45 лет) - типичный политик из Северной Европы. Ее кортежи не разгоняют автомобилистов, она может пройтись по улице, выйти на пробежку или прокатиться на велосипеде. Ведет твиттер, свободно общается на английском, если надо, может сыграть на барабанах или станцевать. Любит говорить о книгах, играет в покер и даже участвовала в эстонской версии телепередачи „Что? Где? Когда?“ (еще до премьерства, в 2014–2015 годах, больше программа не выходит).
Но история ее семьи знала трагические страницы, связанные с советскими репрессиями. „Маме было шесть месяцев, когда ее вместе с бабушкой и прабабушкой отправили в Сибирь в вагонах для скота“, - рассказывала Каллас. В конце 1940-х годов они попали под массовую депортацию эстонцев после аннексии страны СССР. Семью Картус (это девичья фамилия матери) выслали за родство с членом национального военного формирования „Омакайтсе“. В Красноярске предки Каллас пробыли 10 лет и лишь в 1959 году вернулись в Эстонскую ССР.
По профессии Каллас юрист (окончила Тартуский университет в 1999 году со степенью бакалавра права), специализировалась на защите конкуренции. Сделала стремительную карьеру и в 27 лет стала партнером крупной юридической фирмы Luiga Mody Hääl Borenius and Tark & Co. „Я подумала: „Неужели это все?“ - рассказывала Каллас. Другим партнерам было за 60, и они днями напролет играли в гольф. И я играла с ними, но все время думала: неужели вот так я проведу всю оставшуюся жизнь“.
Отец главы правительства Сийм Каллас - тоже известный еще с советских времен в стране политический деятель. Вступил в КПСС и руководил республиканским отделением Сбербанка СССР (1979–1986 годы). После обретения независимости до 1995 года возглавлял Банк Эстонии, а затем ушел в политику, основав и возглавив Партию реформ. Каллас-старший был министром иностранных дел, финансов, а в 2002–2003 годы - премьером страны. После чего перешел на работу в общеевропейские структуры и с 2004 до 2014 года занимал пост вице-президента Еврокомиссии. Каллас-старший до сих пор не ушел из эстонской политики и даже баллотировался на выборах 5 марта: набрал в своем в округе в четыре раза меньше голосов (7393), чем дочь, но все равно показал высокий (шестой по стране) результат.
Одним словом, может показаться, что политическая карьера и даже партийная принадлежность Каллас во многом были предопределены. Но сама она настаивает, что карьера отца ее скорее отпугивала: „Когда я поступала в университет, я думала, что определенно хочу быть первой в том, что делаю. И поэтому я не пойду в ту область, где уже отметились мои отец, мать или брат, чтобы меня не сравнивали с ними“.
Политика, по ее словам, просто стала логичным следующим шагом после достижений в юриспруденции: „Когда ты юрист, ты видишь, что можно улучшить в законах, начинаешь давать советы“.
К 40 годам Каллас успела избраться в Европарламент и вернулась, чтобы победить на выборах уже на родине
В 2010 году, в 32 года, Кая Каллас вступила в Партию реформ и уже в следующем году набрала достаточное количество голосов, чтобы попасть в эстонский парламент (Рийгикогу), где возглавила экономический комитет. Следующими в ее карьере стали выборы в Европейский парламент, которые тоже прошли блестяще (21 504 голоса), и в 2014 году Каллас отправилась работать в Брюссель. Этот опыт и политические связи станут трамплином для дальнейшей карьеры на международной арене. Осенью 2017 года журнал Politico назвал Каллас одной из самых влиятельных женщин Брюсселя - как члена комитета по вопросам цифровизации. Тогда же неправительственная организация VoteWatch включила ее в рейтинг 70 самых влиятельных евродепутатов.
Очередные выигранные выборы - на этот раз внутрипартийные, состоявшиеся в 2018 году, - заставили Каллас вернуться на родину. На парламентские выборы следующего года она шла уже как председатель Партии реформ и снова победила, набрав 20 072 голоса. Президент Керсти Кальюлайд ожидаемо выдвинула победительницу на пост премьер-министра. Однако Каллас не смогла договориться с коллегами, и за ее спиной сформировалась другая коалиция: только 45 депутатов из 101 поддержали ее кандидатуру, а 53 выступили против. Правительство возглавил Юри Ратас из Центристской партии, который, однако, в 2021 году досрочно подал в отставку вместе со всем кабинетом из-за коррупционного скандала.
Тогда президент (все еще Керсти Кальюлайд) повторно предложила Каллас стать премьером и сформировать правительство, и на этот раз за нее проголосовало большинство парламентариев (70 человек). Первое правительство во главе с Каллас начало работу 26 января 2021 года. Она стала первой женщиной - премьер-министром Эстонии, а ее правительство установило рекорд по количеству женщин-министров (7 из 14).
Премьерство Каллас пришлось на сложный период. Она быстро вернула экономику к росту после ковида, но год войны нарушил эту тенденцию
Каллас приняла страну в разгар пандемийного кризиса. Пик ограничений прошел, но приходилось разбираться со скандалами вокруг закупок экспресс-тестов для школ, поддерживать субсидиями бизнес, вводить ковид-паспорта. И с этим справиться ей вполне удалось. 2021 год Эстония закончила с ростом экономики на 8% (после провальных -0,6% в 2020 году).
Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину (которое совпало с Днем независимости Эстонии - одним из самых важных государственных праздников с выходным днем и парадом) Эстония оказалась одним из самых решительных и, что важно, щедрых союзников Киева. И личная позиция Каллас сыграла в этом не последнюю роль. Страна стала самым крупным донором Украины по соотношению объема помощи к собственному ВВП - единственной страной, которая отдает больше 1%.
„Каждая единица оружия, которое мы поставили Украине, ослабляет нашего противника и укрепляет нашу собственную безопасность“, - объясняла Каллас.
Бременем для экономики стал и поток украинских беженцев, пусть небольшой в абсолютных числах - с начала войны в Эстонию прибыли 122 554 человека (55 792 из них покинули страну, но 66 762 остались). Эстонский бюджет обеспечивает временное жилье, под которое оборудовали даже один из паромов, выплачивает разовые компенсации при аренде в размере 1200 евро, а также пособия в размере 200 евро в месяц. При этом еще до войны, осенью 2021 года, из-за перебоев с поставками российского газа цены на него подскочили и ускорилась инфляция, достигавшая в 2022 году 25% (с 1 января 2023 года Эстония полностью отказалась от природного газа из России).
Одновременно выросли расходы на безопасность, потребовались дополнительные расходы бюджета - дефицит по итогам прошлого года составил 1,2% ВВП.
На этом фоне разгорелся еще и внутренний политический конфликт, из-за которого раскололась правящая коалиция. Поводом стали пособия на детей, причиной — демарш союзников по коалиции (Центристская партия во время решающего голосования нарушила договоренности). В итоге Каллас в начале июня 2022 года предложила президенту (им уже был Алар Карис) уволить всех семерых министров, представляющих Центристскую партию. После этого Партия реформ договорилась о новой коалиции с социал-демократами и партией Isamaa. Чтобы в соответствии с этой политической конфигурацией обновить исполнительную власть, в июле правительство во главе с Каллас ушло в отставку - и президент тут же предложил ей сформировать новый состав правительства.
В итоге экономика Эстонии пережила рецессию, стала единственной страной ЕС, ВВП которой в 2022-м сократился (на 1,3%), а также показала самую высокую инфляцию в ЕС (19,4% по итогам года). Дефицит бюджета заставил Эстонию занимать, и, несмотря на самый низкий госдолг, которым Эстония очень гордилась (15,8% ВВП), заем получился довольно дорогим (4% на 10 лет). Для сравнения: Латвия с госдолгом 40% взяла под 3,5% на пять лет.
За что любят Каллас в Эстонии: рост международного влияния и последовательное оппонирование Кремлю
При Каллас Эстония стала играть более важную, чем раньше, роль на международной арене - и это стало одной из важнейших составляющих популярности премьера внутри страны. О ней много пишут и говорят как о политике с сильной позицией, ее называли европейской „железной леди“ за отказ идти на компромисс с Владимиром Путиным.
Вот, что говорила сама Каллас в интервью WorkLife TED: „[Не нужно давать Путину „сохранить лицо“], потому что Россия - не свободное общество. Мы видим, как Путин может оправдывать что угодно через свою пропагандистскую машину. Так что я совсем не беспокоюсь о сохранении его лица. Я думаю, он может сказать России, что „это большой успех - Украина не вторглась в Россию, нам удалось защитить наши границы“. И убедить, что это победа. <…> Проблема в том, что мы видим его через нашу демократическую призму. И конечно, если бы я как лидер государства сказала: „Давайте вторгнемся в соседнюю страну“, то меня бы сместили тут же, были бы протесты, матери солдат вышли бы на улицы. Но там не демократия, и единственное, о чем Путин беспокоится, - это его окружение, нужно, чтобы была довольна армия, полиция и все силовые структуры, тогда он останется у власти“.
В будущем Каллас - возможный кандидат от Европы на пост генерального секретаря НАТО, сообщали источники The New York Times. Она „свободно говорит по-английски и активно пользуется соцсетями, поэтому ее широко цитируют международные СМИ, ей приписывают повышение влияния Эстонии в Европейском союзе и во всем мире“, писала The Washington Post.
„Каллас рассказала Западной Европе о том, что волнует нас, в Эстонии, о нашей истории и об опасениях. Это важно, поскольку западный мир все еще недооценивает эти проблемы и не знает, чем живут балтийские государства и Восточная Европа“, - говорит „Медузе“ журналист и популярный радиоведущий эстонского издания Äripäev Неэме Корв.
„Когда никто про тебя не знает, никто не заметит, если ты однажды исчезнешь, - говорила об этом сама Каллас, вероятно, имея в виду историю захвата страны СССР, когда формальные союзники не пришли на помощь Эстонии. - Поэтому мы и пытаемся стать видимыми“.
Эстония - маленькая страна (население 1,3 миллиона человек), и про это нужно помнить, анализируя ее внешнюю политику. „Когда я встречаю нового посла в Эстонии или еду с визитом в другие страны, я прошу подготовить мне в справке размер населения этого государства. Чтобы можно было сравнить, насколько мы меньше. Поэтому особенно важно, что с нами говорят на равных, хотя по населению мы - как пригород Парижа“, - объясняла Каллас.
По мнению Корва, „по своей популярности за рубежом, по вниманию, которое уделяется внешней политике, Каллас можно сравнить с даже с Леннартом Мери“.
Из-за того что после победы на выборах 2019 года у Каллас не получилось сформировать коалицию, вышло так, что свои предвыборные обещания она и Партия реформ давали за два года до того, как у них оказалась реальная власть. Но ряд из них выполнить уже удалось. Например, затянувшаяся проблема с переходом на эстонский язык обучения была решена радикально - с 2024 года первых классов с обучением на русском языке в Эстонии не будет (что, безусловно, не нравится русскоязычному населению - об этом ниже).
Корв напоминает, что Каллас достались пандемия ковида и сложные партнеры по коалиции, что привело к ее развалу и смене: „Для решения таких сложных задач у Каллас не было достаточного опыта. Зато пройдя через это, она стала зрелым политиком в глазах населения - это добавило ей голосов“.
За что не любят Каллас в Эстонии: подозрения в коррупции людей из близкого окружения и недовольство русскоязычного населения
Каллас до сих пор удавалось избегать коррупционных скандалов, связанных с ее собственной политической деятельностью. Но вот в адрес людей из ее окружения такие подозрения звучали не раз. И особенно богата им политическая биография ее собственного отца. Сийм Каллас еще в 1998–2000 годах находился на скамье подсудимых, но в итоге был оправдан по делу об афере вокруг Северо-Эстонского банка. Дело касалось событий еще 1993 года, когда Каллас-старший руководил Банком Эстонии. Через коммерческий Северо-Эстонский банк (позднее обанкротился) на счета швейцарской топливной фирмы Paradiso SRL было тогда выведено 10 миллионов долларов (крупная для Эстонии сумма), которые затем исчезли. Калласа-старшего как главу банковского регулятора в связи с этим делом подозревали в превышении полномочий и предоставлении ложных данных.
А весной 2014 года против отца Каллас были выдвинуты обвинения в том, что в 1994–1995 годах он выдал 10 гарантийных писем на общую сумму около 1,3 миллиарда крон, которые не нашли отражения в ежегодном балансе Банка Эстонии. До суда эти обвинения не дошли, но, как считается, на несколько лет отсрочили возвращение Калласа-старшего в эстонскую политику и не позволили занять ему кресло премьера.
Второй муж (уже бывший) и отец сына Каллас - Таави Вескимяги - с 2014 года возглавляет Elering, одну из крупнейших госкомпаний в стране, которой принадлежат электро- и газораспределительные сети. В прошлом году, когда Эстония, как и другие европейские страны, судорожно искала способы заменить российский газ, Elering вступил в острый конфликт с крупнейшим частным эстонским энергетическим концерном Alexela по поводу строительства первого в стране СПГ-терминала. И в недавнем интервью владелец Alexela Хейти Хяэль назвал Вескимяги „человеком, который решает, как лучше будет эстонской экономике“, а вопрос, чем вызвано это особое положение, многозначительно предложил адресовать Каллас.
Еще одна не решаемая пока политическая проблема Каллас связана с недовольством премьером русскоязычного населения. Это показал и результат голосования в северо-восточном регионе Ида-Вирумаа, где доля такого населения наиболее высока (регион на севере и востоке граничит с Россией; на его территории расположен город Нарва). В Ида-Вирумаа больше всего голосов набрали бывший депутат Михаил Стальнухин (который в сентябре назвал правительство Эстонии „фашистами“ за снос танка-памятника в Нарва-Йыэсуу) и Айво Петерсон, незадолго до выборов ездивший в аннексированный Россией Донбасс и выступавший на канале российского пропагандиста Владимира Соловьева. За Стальнухина (он шел как независимый кандидат) по региону проголосовало больше людей, чем за всех восьмерых кандидатов правящей Партии реформ, баллотировавшихся по этому округу.
Из-за особенностей эстонской избирательной системы ни Стальнухин, ни Петерсон в парламент не прошли, однако решение проблемы Ида-Вирумаа наверняка станет одним из главных вызовов для третьего кабинета Каллас.
Зато радикально настроенные политики - как откровенно пророссийские, так и евроскептические эстонские националисты - своей риторикой на этот раз отпугнули часть избирателей. „Думаю, в итоге Каллас собрала часть протестных голосов, - объясняет журналист Неэме Корв. - Многие в Эстонии разделяют европейские ценности и хотят развиваться вместе с ЕС. Кроме того, мы любим и ценим нашу армию“.
Каллас еще до российской агрессии 2022-го призывала Запад поставлять оружие Украине. Теперь она убеждает партнеров не идти на мир с Москвой
Бескомпромиссную позицию в отношении России Кая Каллас, в отличие от многих других европейских политиков, заняла еще после аннексии Крыма. И еще до начала полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, предложила начать поставки вооружения Украине. „Когда началась война, мне стали говорить: „Ты была права, а мы были наивными, лучше бы мы послушали тебя с самого начала“, - вспоминает Каллас. - Но теперь я вновь слышу, что была права тогда, но не теперь, теперь-то они знают лучше“.
Безразличие - мать всех преступлений, писала Каллас в колонке для The Economist после того, как мир узнал о преступлениях российских военных в Ирпене и Буче. Ужасы в Украине еще не закончились, предупредила она: „Я исхожу из опыта своей родины. Для Эстонии и многих других мир после Второй мировой войны означал начало советской оккупации ценой человеческих жизней. Она принесла новые страдания в виде массовых убийств, репрессий, массовых депортаций и других преступлений против человечности“.
Соглашаться на требования России сейчас опасно, предупреждает Каллас всех, кто предлагает начать мирные переговоры: „Через четыре года они накопят силы и повторят то же самое. Мы уже проходили это, например, с Минскими соглашениями“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.