История „железной леди“ Балтии: Кая Каллас выступала за поставки оружия Украине еще до 24 февраля, а теперь ее прочат в генсеки НАТО

За что любят Каллас в Эстонии: рост международного влияния и последовательное оппонирование Кремлю

В будущем Каллас - возможный кандидат от Европы на пост генерального секретаря НАТО, сообщали источники The New York Times. Она „свободно говорит по-английски и активно пользуется соцсетями, поэтому ее широко цитируют международные СМИ, ей приписывают повышение влияния Эстонии в Европейском союзе и во всем мире“, писала The Washington Post.