Новая тактика российских ракетных обстрелов Украины: насколько она эффективна и чего ждать в дальнейшем?

Из восьми видов ракет, которые в ночь на четверг были в украинском небе, три украинская ПВО сейчас сбивать не способна. Речь идет о Х-47 „Кинжал“, Х-22 и модифицированных для ударов по наземным объектам С-300.

На этот раз, как и осенью и зимой, россияне били по энергетической системе Украины и пытались уничтожить украинские ПВО противорадиолокационными ракетами, такими как Х-31П.

Вместе с тем, источник BBC News Украина в украинском правительстве за несколько дней до этого обстрела предупреждал, что объектами новых массированных обстрелов могут стать мосты и линии железных дорог.

Учитывая, что заморозить и погрузить во тьму Украину, на что рассчитывала российская армия, в зимние месяцы не удалось, логично было бы предположить, что весной она может с объектов энергетики переключиться на транспорт. Известно, что российские военные давно мечтают найти способ перерезать маршруты поставок западного оружия.

С другой стороны, пытаться найти рациональность в действиях военных России до сих пор оставалось не слишком благодарным занятием.

„Мы почему-то считали, что потепление, завершение отопительного сезона и очевидная бессмысленность продолжения стратегии „заморозить Украину“ положат конец „ракетной войне“. Выходит, что нет“, - полагает Павел Лакийчук, специалист по безопасности из украинского Центра глобалистики „Стратегия XXI“.

Он предполагает, что причиной этому может быть инерционность или просто несогласованность мышления российского военного руководства.

„Россияне в этой войне сплошь и рядом демонстрируют иррациональность действий, - сказал Лакийчук в интервью BBC News Украина. - Следовательно, пытаться прогнозировать, переключится ли противник с уничтожения энергетической инфраструктуры на транспортную, нет смысла“.

„Прошлогодние летне-осенние удары по транспортной инфраструктуре Украины показали их низкую эффективность. Впрочем, когда это россиян останавливало?“ - добавляет Лакийчук.