В США обанкротился Silicon Valley — это крупнейший крах банка с 2008 года. Некоторые аналитики уже говорят об „эхе мирового кризиса“ — все действительно настолько серьезно?(17)
11 марта финансовые регуляторы Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank — он работал в основном с технологическими стартапами и стал крупнейшей кредитной организацией, обанкротившейся в США после финансового кризиса 2008 года. Активы Silicon Valley оценивались в 209 миллиардов долларов, по этому показателю он входил в первую двадцатку банковской системы США. На основе публикаций The New York Times, Associated Press и CNN „Медуза“ рассказывает, из-за чего Silicon Valley столкнулся с проблемами и как его банкротство повлияет на американскую экономику.
Silicon Valley позиционировал себя как „партнера инновационной экономики“, но к его краху привели несколько явно старомодных решений
Silicon Valley Bank, основанный в 1983 году, был крупнейшим банком Кремниевой долины, входил в индекс S&P 500 и считался 16-м по размеру капитала банком США. Как пишет The New York Times, банк получал деньги высокотехнологичных стартапов, которые сумели привлечь средства венчурных капиталистов (он сотрудничал почти с половиной всех венчурных технологических и медицинских компаний США). Часть депозитов Silicon Valley оставлял на своих счетах, другую часть инвестировал, в основном в долгосрочные казначейские и ипотечные облигации — они должны были дать скромную, но стабильную доходность.
Такая стратегия хорошо работала в течение многих лет: активы банка удвоились с 49 миллиардов долларов в 2018 году до 102 миллиардов в конце 2020-го, а в 2021-м составили уже 189,2 миллиарда, поскольку клиенты — стартапы и технологические компании — в период пандемии привлекли рекордный объем инвестиций (во многом из-за хлынувших в американскую экономику „вертолетных“ денег — средств, выделенных государством на поддержку населения и бизнеса). Однако Silicon Valley купил огромное количество облигаций как раз перед тем, как Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. По мере роста ставок активы банка становились менее привлекательными, поскольку прибыль по только что выпущенным государственным облигациям была выше.
Возможно, это не привело бы к катастрофе, если бы одновременно с ростом ставок клиенты не начали массово снимать свои деньги со счетов. Чтобы расплатиться с вкладчиками, банк вынужден был продать часть активов — и потерял на этом почти два миллиарда долларов, о чем и сообщил в среду, 8 марта. Это вызвало панику среди ключевых венчурных фирм, которые посоветовали компаниям вывести свои деньги из банка. Инвестор в области финтеха из фирмы Restive Ventures Райан Фалви называет случившееся примером, когда индустрия „отрезает себе нос назло лицу“:
„Когда вы говорите: „Эй, забирайте свои депозиты, это дело провалится“, — это все равно что кричать о пожаре в переполненном театре. Это самосбывающееся пророчество“.
Фалви напомнил, что, несмотря на возникшие проблемы, у Silicon Valley была высокая капитализация и другие позитивные финансовые показатели. Но уже 9 марта банк объявил о планах экстренно привлечь дополнительное финансирование в объеме до 1,75 миллиарда долларов, что привело уже к настоящей панике среди инвесторов: котировки Silicon Valley упали почти на 60% и продолжили падение в следующую торговую сессию, 10 марта.
Associated Press отмечает, что связи Silicon Valley с технологическим сектором усугубили его проблемы. Акции технологических компаний серьезно пострадали за последние полтора года после бурного роста во время пандемии; крупнейшие представители отрасли вынуждены были массово сокращать сотрудников. Венчурных инвестиций на рынке также становится меньше. Это могло способствовать тому, что многим клиентам приходилось выводить со счетов больше средств.
Некоторые банковские эксперты считают, что такой крупный банк, как Silicon Valley, мог бы лучше управлять рисками, если бы в 2018 году Дональд Трамп не подписал закон, который ослабил контроль со стороны регулирующих органов. Генеральный директор Silicon Valley Грег Беккер тогда поддержал решение, в результате которого стресс-тесты ФРС для банков с активами от 100 до 250 миллиардов долларов стали проводить существенно реже.
О банкротстве Silicon Valley объявили во время торгов — это очень редкий случай. Обычно регулятор ждет закрытия рынка
В пятницу, 10 марта, Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) объявила, что банк перейдет под ее контроль. Это второе по величине банкротство в истории США после краха банка Washington Mutual в 2008 году.
FDIC крайне редко берет на себя управление обанкротившимся банком, когда рынки открыты, — регулятор предпочитает вводить внешнее управление в пятницу вечером, перед паузой в торгах. Однако ситуация с Silicon Valley ухудшалась настолько стремительно, а вкладчики забирали свои деньги так быстро (общая сумма требований достигла 42 миллиардов долларов), что FDIC вынужден был объявить о решении еще в полдень.
Регуляторы передали активы банка (в том числе 175 миллиардов долларов депозитов клиентов) вновь созданному учреждению — Банку страхования вкладов Санта-Клары. Новый банк начнет возвращать застрахованные депозиты в понедельник, 13 марта. Клиенты с депозитами до 250 тысяч долларов — это максимум, который покрывает страховка FDIC, — смогут вернуть средства. При этом нет никаких гарантий, что вкладчики с бо́льшими суммами на счетах получат свои деньги обратно. По данным Silicon Valley на конец 2022 года, почти 96% вкладов превышали лимит 250 тысяч или не покрывались страховкой. Регуляторы планируют начать распродажу активов банка, чтобы расплатиться с клиентами.
The New York Times отмечает, что в июле 2008 года, когда обанкротился калифорнийский банк IndyMac, у него, как и у банка из Кремниевой долины, не нашлось покупателя, который был бы готов приобрести актив немедленно. FDIC руководила IndyMac в качестве конкурсного управляющего до марта 2009 года, и крупные вкладчики в итоге вернули только половину незастрахованных средств. В то же время в случае с банкротством Washington Mutual все депозиты вернулись клиентам, поскольку банк вскоре купила корпорация JPMorgan Chase.
Эксперты проводят параллели с кризисом 2008 года. К счастью, финансовой системе вряд ли грозят такие потрясения
Во время падения котировок инвесторы начали продавать не только акции Silicon Valley, но и бумаги банков, которые имеют аналогичные инвестиционные портфели, — это в том числе First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Торги акциями как минимум пяти банков 10 марта неоднократно приостанавливались, так как их резкое падение спровоцировало серьезную волатильность на бирже. Акции Signature Bank перед остановкой торгов обвалились на 30%.
Эксперты прогнозируют, что небольшие банки, которые непропорционально привязаны к отраслям, испытывающим нехватку средств, таким как технологии и криптовалюты, могут столкнуться с существенными трудностями. Министр финансов США Джанет Йеллен даже собрала руководителей Федеральной резервной системы, Федеральной корпорации по страхованию депозитов и Управления контролера денежного обращения, чтобы обсудить банкротство Silicon Valley. Йеллен заверила, что банковская система остается устойчивой, а у регулирующих органов есть „эффективные инструменты для реагирования на такого рода события“.
Действительно, крупнейшие банки страны оказались более защищенными от последствий произошедшего. После небольшого падения в четверг стоимость акций JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup в пятницу практически не изменилась. The New York Times объясняет это тем, что у крупнейших банков более строгие требования к капиталу и более широкая депозитная база — в отличие от Silicon Valley, у которого было не так много частных клиентов. Кроме того, в последние годы регуляторы пытались удержать крупные банки от чрезмерного сосредоточения капитала в одной отрасли — за счет этого они хорошо диверсифицированы. Также большие игроки реже вкладываются в более рискованные активы, такие как криптовалюты.
При этом с серьезными проблемами могут столкнуться стартапы, которые сотрудничали с Silicon Valley. К примеру, Y Combinator, инкубатор стартапов, с помощью которого запустились такие компании, как Airbnb, DoorDash и Dropbox, заявил, что треть его стартапов не сможет платить зарплату сотрудникам в следующем месяце. Также пострадает крупный провайдер интернет-телевидения Roku — около 26% его денежных средств (487 миллионов долларов) были размещены в Silicon Valley и не были застрахованы.
Банкротство банка также повлияло на рынок криптовалюты. Биткоин переживает худшую неделю с ноября прошлого года: токен упал более чем на 8% в четверг и на 3,2% в пятницу, впервые с января опустившись ниже отметки 20 тысяч долларов. Другие криптовалюты, такие как Ethereum, Solana и Cardano, тоже теряют свои позиции, пишет Bloomberg. Кроме того, второй по популярности стейблкоин USDC потерял привязку к доллару и на данный момент торгуется около 0,9 доллара. При этом USDC считается одним из самых стабильных и надежных стейблкоинов на рынке.
Несмотря на проблемы у небольших банков и падение стоимости некоторых криптовалют, экономисты пока уверены, что банкротство Silicon Valley не идет ни в какое сравнение с глобальным финансовым кризисом 15-летней давности. Старший банковский аналитик Wells Fargo Майк Мэйо объясняет, что тогда банки шли на чрезмерные риски, но клиенты думали, что все в порядке. Теперь многие, наоборот, обеспокоены, но „в реальности банки более устойчивы, чем когда-либо“.
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