ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (381-й день) | Обстрелы Херсона, в Киеве полностью восстановлено электроснабжение, Зеленский поручил изучить переименование России в Московию
Подводим итоги 381-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Резников: с начала полномасштабной войны российские войска выпустили по Украине 821 ракету
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на встрече со своим коллегой из Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.
По словам Резникова, с октября 2022 года российские войска провели 15 массированных ракетных атак на Украину. В рамках каждой по территории страны выпускались крылатые и баллистические ракеты, а также иранские дроны в количестве от 50 до 90 единиц.
„По состоянию на 10 марта [2023 года] 821 российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты“, — сказал Резников.
Российская армия обстреляла центр Херсона. Погибли три человека
Снаряд упал возле супермаркета. Сгорел автомобиль. Три человека погибли, еще три пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.
За прошедшие сутки российские войска 71 раз обстреляли подконтрольную Украине часть Херсонской области
В общей сложности за сутки было выпущено 335 снарядов. ВС РФ открывали огонь из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и с беспилотников.
По информации областной администрации, жилые кварталы Херсона подверглись атакам четыре раза, были повреждены частные и многоквартирные дома.
В Киеве полностью восстановили электроснабжение после российской ракетной атаки 9 марта
Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
В городе больше не применяются стабилизационные отключения света, однако в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается „сложной“.
В свою очередь, глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Киеве в штатном режиме работает водоснабжение. Тепла нет у 5% жителей города.
Иран закупит у России истребители Су-35
Об этом сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на неназванного сотрудника иранской миссии в ООН. Самолеты были признаны технически пригодными, и правительство окончательно утвердило соглашение об их покупке, сказал собеседник IRIB.
Сумма контракта и другие детали сделки не раскрываются. Как пишет „Украинская правда“ со ссылкой на изральские СМИ, речь может идти о поставке 24 истребителей.
Папа римский Франциск заявил, что готов посетить Киев только при условии посещения Москвы
„Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что я поеду и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один“, — сказал понтифик в интервью аргентинской газете La Nacion (цитата по Vatican News).
При этом из слов Франциска следует, что у Ватикана нет договоренности с Россией насчет его посещения.
Украина готова в кратчайшие сроки отправить военных в Норвегию для обучения использованию ЗРК NASAMS
Об этом заявил командующий Воздушными силами украинской армии Николай Олещук.
Первые две батареи NASAMS прибыли в Украину в ноябре 2022 года. По словам Олещука, они доказали свою эффективность и помогли спасти немало жизней украинцев, а также сохранить объекты критической инфраструктуры.
Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Запорожской области, сообщила областная военная администрация
По предварительным данным, удар по неназванному „объекту жизнеобеспечения“ был нанесен ракетами С-300.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что пораженный объект находится в областном центре — городе Запорожье. В результате обстрела возник пожар. На месте работают экстренные службы. Информации о возможных жертвах пока нет.
В Финляндии не обсуждали передачу Украине списанных истребителей Hornet, которую допустила финский премьер Санна Марин
Власти Финляндии не обсуждали идею передать Украине американские истребители Hornet, которые финская армия планирует в ближайшие годы вывести из эксплуатации и заменить на боевые самолеты F-35. Об этом Helsingin Sanomat рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё.
Накануне во время визита в Киев премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна могла бы обдумать отправку Hornet ВСУ. У финской армии есть 62 таких самолета, их планируют вывести из эксплуатации с 2025 года.
Зеленский попросил проработать вопрос о переименовании России в Московию
Так он ответил на петицию с просьбой официально заменить в Украине названия „Россия“ и „Российская Федерация“ на „Московия“ и „Московская федерация“, а термин „российский“ — на „московский“.
В петиции указано, что „историческим названием России является Московия“. Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте электронных петиций президента Украины. По закону, она требовала официальной реакции от президента.