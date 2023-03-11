В волости Тюри вылетела в кювет на квадроцикле и погибла 42-летняя женщина

„Женщина, совершавшая поездку на квадроцикле с группой друзей, съехала с дороги и вылетела в кювет. К сожалению, ее травмы были настолько серьезными, что спасти ее жизнь не удалось, и она скончалась на месте происшествия. Полиция выражает искренние соболезнования родным и близким женщины“, - сказал Максим Корзин, начальник оперативного отдела Ляэнеской префектуры.