ЧП и криминал
11.03.2023, 19:26

В волости Тюри вылетела в кювет на квадроцикле и погибла 42-летняя женщина

 (4)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня днем в деревне Кядлику волости Тюри, Ярвамаа, погибла 42-летняя женщина. Она вылетела на квадроцикле в кювет.

Сообщение о трагическом происшествии поступило в полицию около пяти часов вечера.

„Женщина, совершавшая поездку на квадроцикле с группой друзей, съехала с дороги и вылетела в кювет. К сожалению, ее травмы были настолько серьезными, что спасти ее жизнь не удалось, и она скончалась на месте происшествия. Полиция выражает искренние соболезнования родным и близким женщины“, - сказал Максим Корзин, начальник оперативного отдела Ляэнеской префектуры.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии