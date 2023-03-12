Школы Ида-Вирумаа, которым требуется более ста учителей, приглашают на пробные дни

„Начиная с нового учебного года, государство будет предлагать педагогам Ида-Вирумаа заработную плату на 50% выше, чем в других уездах, а по соглашению с работодателем приезжающих ждут и другие бонусы. В Ида-Вирумаа особенно велика потребность в классных руководителях, учителях естественных наук и учителях английского языка“, – сказала координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт.