Керсти Кальюлайд в интервью немецкому изданию призвала Запад отправить в Украину истребители

По словам Кальюлайд, отправка истребителей приблизит победу Украины в войне.

„Если украинцы говорят, что им нужны истребители, мы должны им помочь“, - сказала она.

Кальюлайд отметила, что каждый день на фронте погибает около ста украинских солдат и появляется в три раза больше раненых, и подчеркнула, что правительство Германии предоставило Украине „огромную военную помощь“.

„Но я также понимаю нетерпение Украины. Для Украины время измеряется не в часах, а в человеческих жизнях“, - добавила экс-президент.

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