Звери
11.03.2023, 18:58

В Табасалу обнаружили подпольный питомник с ужасными условиями: волонтеры спасли 118 кошек

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: kavowo | pixabay

Спасатели животных обнаружили в Табасалу подпольный кошачий питомник, где в ужасных условиях содержались 118 питомцев. Побывавшие на месте волонтеры рассказали, с чем им пришлось столкнуться и как на их визит отреагировали владельцы, сообщает Rus.ERR.

Волонтер Лийви Кассихин рассказала, что уведенное на кошачьей фабрике в Табасалу лишило ее дара речи.

„Кадры, снятые на месте, говорят сами за себя, - рассказала Кассихин. - Повсюду была грязь, стояла страшная вонь. Это был не заброшенный дом, вместе с животными в нем жили люди“.

Волонтеры рассказали, что всего на участке расположено два строения, и в одном из них держали кошек.

Всего в спасательной операции участвовало 20 волонтеров, которые перевезли животных в кошачий приют в Табасалу. Животные прошли медицинское обследование, и, к сожалению, у большинства из обнаружили паразитарные заболевания.

„Они (владельцы) боятся, что это станет достоянием гласности и их оштрафуют“, - сказала Кассихин, добавив, что волонтеры все же смогли получить письменное разрешение общества защиты животных на то, чтобы забрать кошек.

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