Эксклюзив RusDelfi | Виталий Манский: когда я вижу разрушенный Мариуполь, задаюсь вопросом, почему не может быть разрушена Москва

Когда началась война, Женя опять на неё пошёл - снимал сам и раздал камеры своим сослуживцам. Летом он с гуманитарной миссией приехал в Ригу. Мы встретились, пообщались, он показал материал, и я дал ему какие-то рекомендации как этот материал преобразовывать в фильм. В результате этого общения стало понятно, даже не столько мне, сколько Жене, что этому материалу нужна точка некоего отстранения, внешнего наблюдения, когда Женя сам может быть вовлечён в историю, потому что Женя должен был стать полноправным героем этого фильма. Соответственно, кто-то должен был его оформить в этом кинематографическом пространстве. И вскоре стало понятно, что этим „кем-то“ по сути вхождения в этот процесс построения должен был стать я. Мы провели кастинг операторов, придумали эту конструкцию и я поехал в Украину снимать.

Более того, вице-спикер Госдумы делал запрос в прокуратуру, заводились уголовные дела, на различных пропагандистских шоу на Первом канале, на ТК „Россия 1“ были судилища с жёсткими обвинениями в адрес фестиваля и в мой персональный адрес, а Женю на этих сборищах вообще называли нацистом и фашистом. Но это всё нас как-то свело. Мы тогда обратились к Жене и его продюсеру Наталии Хазан с просьбой, чтобы они разрешили нам открыть фильм в Интернете на сайте фестиваля. Они пошли навстречу. И дальше мы время от времени обменивались какой-то информацией.

- С Евгением мы были знакомы с 2017-го года, когда он прислал на „Артдокфест“ ленту „Война ради мира“, фильм о войне, который в 2014-м многие не хотели видеть, принимать, признавать как войну. И для нас было очень важно эту картину представить, потому что в ней был очень честный внутренний погружённый взгляд на эту зародившуюся трагедию, которая сегодня материализовалась в глобальную войну. Это был один из первых жёстких моментов противостояния с российской идеологической, цензурной машиной. Нам не дали показать этот фильм в Москве.

Я помню как Женя мне показывал этот материал впервые, и смотрел на меня, на мою реакцию. Он спрашивал: „Это можно показать?“. У Жени не было уверенности в том, что это можно показывать в кино. У меня тоже были некие сомнения. Но, когда картина стала набухать как почка, готовая к вскрытию, стало понятно, что она имеет право выйти к такому откровению, к такому взрыву, вскрытию некоей внутренней вонючей, отвратительной правде вот этого месива, которым является война. Потому что вместе с той жизнью, котоую проживали герои фильма, параллельно в медиа-пространстве, уже начало возникать какое-то привыкание.

Он едет и ещё не знает, что его ждёт впереди.

- Он родился на монтаже. Это и есть та самая Херсонская кампания, о которой Женя говорит с такой бравадой и лёгкостью, когда едет на машине. Он едет и ещё не знает, что его ждёт впереди. Я помню прекрасно наши разговоры по телефону с обрывающейся связью. И он говорил, что ему нужно время чтобы психологически вернуться в какое-то адекватное состояние. И я тогда, разговаривая с ним, не до конца понимал, что там такого, что нужно приходить в это состояние. А потом он приехал с этим материалом и я понял, что этот материал и по правде жизни является финальным, так как был снят позже всего остального, и эмоционально он мог бы стать финальным.

- В Вашей картине потрясающий финал - герой идёт тяжело дыша по местам, где только что проходили бои. Мы не видим его, так как камера закреплена на его каске - мы видим это страшное место его глазами. Этот финал родился на монтаже или в процессе съёмок?

Для меня было принципиально важным, чтобы Женя принимал участие в монтаже картины. Мы совместно преодолели немалые трудности для того, чтобы Женя смог выехать из Украины, приехать в Ригу и находиться с нами почти весь монтажный период. Затем мы вместе поехали в Прагу, где делали цветокоррекцию, а она в этой картине очень непростая, поскольку нужно было построить это кинематографическое пространство почвы, из которой их вырвала война. С другой стороны нужно было саму войну привести из этого технически-грязного материала к некоему единому визуальному знаменателю. И это потребовало больших усилий и от специалистов. Потом была не менее сложная работа со звуком. В итоге мы провели в Праге несколько месяцев, работая над фильмом.

- Сцены, снятые на войне - пронзительны и они работают на меня как на зрителя. Но затем встык Вы даёте несколько сцен с этими людьми в бытовом пространстве - и я ломаюсь. Эпизод, где один из парней мочится на руины разбомбленного дома меня буквально раздавил. Что это - режиссёрская провокация с вашей стороны или желание быть честным до конца, чтобы не дать зрителю возможности романтизировать образы героев?

Поэтому я понимал, что эту обыденность нужно взорвать, прекратить. И для этого нужны очень жёсткие инструменты. И этот материал - именно тот инструмент, который мы хотели предъявить. Мы не делали фильм по принципу аттракциона Кунсткамеры - демонстрации чудовищ в заспиртованных банках. Учитывая то, что сама суть работы Жени и его команды - это медицина, помощь раненым, спасение жизней, по определению понятно, что они каждый раз сталкиваются с подобными вещами. Мы не выбирали материал по уровню трэша - мы выбирали материал по уровню эмоционального воздействия. На мой взгляд сцена, где коровы увязают в болоте, куда более жёсткая, и философски она более объёмна, чем очередная человеческая жертва. Я обратил внимание, что зрители на сцену с коровами реагируют более эмоционально, чем на сцены с ранеными людьми. Когда мы работали над фильмом, я вспоминал некогда читанный роман Ремарка „На Западном фронте без перемен“. И мы в каком-то смысле отталкивались от истории парней вырванных из мирной жизни. У него правда другая мотивация, но тем не менее этот роман был определённым референсом для нас.

Я стал обращать внимание на то, что война сползает с первых строчек в новостях, с первых сюжетов в текущей новостной повестке телеканалов. А в этот самый момент ТАМ продолжают погибать люди. Что такое по сути „Восточный фронт“? Это же не фильм о пяти обычных парнях, которые пошли на войну. Это о фронте, который защищает Европу и мир в целом от агрессии, от того, что война пришла бы в наши дома, в дома тех обывателей, которые, пройдя ощущение первого шока, вполне себе комфортно попивают утренний кофе, поглядывая через плечо в телевизор на события в Украине. Они уже стали какой-то обыденностью.

- Я не понимаю, что такое быть честным до конца, но понимаю, что такое искусственно созданный на экране герой без страха и упрёка, без сучка и задоринки, некий такой киборг который идёт сквозь время и пространство и крушит всё на своём пути и никоим образом не рефлексирует и ни одна мускула лицевая не дёрнется у него - и это ложь. А что такое ложь до конца я точно знаю. Мне было очень важно предъявить людей в их диапазоне характеров, культуры, привычек, страхов, реакций, может быть даже культурной неидеальности языковой, использовании ненормативной лексики и так далее.

Я не понимаю, что такое - быть честным до конца.

На этой войне воюют и, что очень важно понимать - ПОГИБАЮТ - живые люди. Не роботы, не персонажи с лубочных картинок, а живые люди, которые никогда не должны были воевать, никогда не стремились к тому чтобы воевать и вообще может быть в своей мирной жизни были бы абсолютно не героями.

- Сегодня с обеих сторон фронта звучит призыв биться „до победного конца“. Что для Вас в этой странной и страшной войне означают понятия „победа Украины“, „победа России“ и может ли быть победитель в такой войне?

- Более чем очевидно, что победа в этой войне - это поражение России. Притом поражение такое, которое будет залогом ненападения России в дальнейшем. Изъятие из российской государственной ментальности самой идеи агрессии и самой технологической возможности этой агрессии. И здесь можно рассматривать только диапазон этого поражения. Мне кажется, чем более глобальным будет это поражение, чем более глобальным будет изъятие у России ментального, морального, материального технологического инструментария для дальнейшего репродуцирования агрессии, тем более ценной будет эта победа для всего мира.

Более чем очевидно, что победа в этой войне - это поражение России.

- Чем победа Украины, на Ваш взгляд, может обернуться для мирного населения России?

- Ничем таким страшным, чего нужно бояться. Потому что даже победа коалиции во Второй Мировой войне не обернулась для населения Германии теми фабриками смерти, которые Германия устраивала для евреев.