„Культура насилия и драк“. Отец погибшего хоккеиста объявил войну НХЛ
В 2015 году в Национальной хоккейной лиге произошла известная трагедия, когда в возрасте 35 лет скончался бывший защитник Стив Монтадор. Вскоре выяснилось, что он страдал от хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) — дегенеративного заболевания головного мозга, вызванного неоднократными сотрясениями. И совсем недавно Пол Монтадор, отец Стива, подал иск против НХЛ за то, что лига создала культуру насилия и драк, жертвой которой стал его сын.
Сумма иска не называется, но, по неофициальной информации, составляет несколько десятков миллионов долларов, пишет Sport24.
В его иске говорится, что Монтадор получил не менее 11 сотрясений мозга за свою карьеру в НХЛ, в том числе четыре ошеломляющих „сотряса“ за отрезок в 12 недель в 2012 году.
В свою защиту ранее на НХЛ заявляла, что у Монтадора были проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами еще до начала его хоккейной профессиональной карьеры. Кроме того, по информации лиги, Монтадор проигнорировал предупреждения врачей и тренеров о рисках продолжения игры, несмотря на множественные сотрясения мозга.
„В течение своей жизни Монтадор боролся со злоупотреблением психоактивными веществами, депрессией, беспокойством, бессонницей и напряженными/оскорбительными личными отношениями. Несмотря на то, что многие люди неоднократно уведомляли и информировали о потенциальных долгосрочных рисках травм головы, включая ХТЭ, как, Монтадор продолжал играть в НХЛ в течение многих лет“, — значится в пресс–релизе НХЛ.
НХЛ также заявила, что Монтадор получал сотрясения мозга, играя как в молодежной лиге, так и в КХЛ, где он завершил свою карьеру (11 матчей за „Медвешчак“ в сезоне–2013/14).
„Несколько специалистов сказали Монтадору, что он должен прекратить играть в хоккей из-за сотрясений мозга, но проигнорировал этих медицинских работников и продолжил свою карьеру, получив дополнительные травмы головы. Монтадор также прямо сказал медицинскому персоналу „Чикаго Блэкхокс“, что он осознает риск, продолжая играть в хоккей на профессиональном уровне“, — добавили люди из НХЛ.
Без сомнения, одной из главных причин того, что защитник пытался продолжать карьеру, были деньги: у Стива имели финансовые проблемы, и завязать с хоккеем означало бы денежный крах.
Стив Монтадор
Родился в 1979 году. Скончался в возрасте 35 лет.
В НХЛ провел 571 матч, играяя за „Калгари Флэймз“, „Флорида Пантерз“, „Анахайм Дакс“, „Бостон Брюинз“, „Баффало Сейбрз“ и „Чикаго Блэкхокс“.
Известно, что в январе 2013 года доктор „Чикаго“ Терри сказал Монтадору, что он все еще находится под игровыми ограничениями и не может вступать в какие-либо контакты. Более того, ему было запрещено даже тренироваться: он не мог участвовать в занятиях даже без контакта, если испытывал любые симптомы, связанных с травмами головы. Тем не менее, в феврале 2013 года Монтадор открыто заявил, что, несмотря на эти игровые ограничения, он тренировался с другими игроками и участвовал в некоторых контактах и столкновениях. Доктор Терри сказал Монтадору, что он сделал это явно вопреки медицинским советам и указаниям „Блэкхокс“.
НХЛ утверждает, что у Монтадора развилась кокаиновая зависимость и он употреблял экстази уже в сезоне–2003/04 — своем втором полном сезоне в НХЛ. Однако отец защитника утверждает, что сын стал наркоманом только из–за травм головы, так как психоактивные вещества позволяли снять боль. Пол Монтадор утверждал, что НХЛ поощряла насилие и наживалась на нем, не предупреждая должным образом игроков о рисках повторных долгосрочных травм головного мозга. Для отца Стива это уже вторая попытка засудить Беттмэна и компанию: впервые он подал иск о неправомерной смерти против НХЛ в декабре 2015 года. Но если тогда дело рассматривалось в суде штата Иллинойс, то теперь Монтадор–старший обратился в федеральный суд США.
К иску снова подключился Дэн Карсилло — бывший тафгай, одноклубник Монтадора и его лучший друг. Пять лет назад он негодовал включению Гэри Беттмэна в Зал славы именно из–за череды смертей хоккеистов.
„Не могу в это поверить. Это настоящая пощечина для семей Стива Монтадора, Рика Рипьена, Дерека Бугара, Боба Проберта и Уэйда Белака. Беттмэн приложил руку к каждой из этих смертей, скрывая информацию о рисках, которым они подвергались, когда выполняли свою работу“, — говорил Карсилло.
Известно, что Монтадор–старший готов подключить к делу новых медиков и шире использовать возможности прессы. Возможно, федеральный суд будет рассматривать иск в других аспектах, нежели ранее, поэтому вероятность победы Монтадора–старшего не так уж низка. И если будет создан такой прецедент, Беттмэн рискует просто утонуть в подобных тяжбах, поскольку такие случаи происходили в НХЛ достаточно часто.
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