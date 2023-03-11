„Культура насилия и драк“. Отец погибшего хоккеиста объявил войну НХЛ

Сумма иска не называется, но, по неофициальной информации, составляет несколько десятков миллионов долларов, пишет Sport24.

В его иске говорится, что Монтадор получил не менее 11 сотрясений мозга за свою карьеру в НХЛ, в том числе четыре ошеломляющих „сотряса“ за отрезок в 12 недель в 2012 году.

В свою защиту ранее на НХЛ заявляла, что у Монтадора были проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами еще до начала его хоккейной профессиональной карьеры. Кроме того, по информации лиги, Монтадор проигнорировал предупреждения врачей и тренеров о рисках продолжения игры, несмотря на множественные сотрясения мозга.

„В течение своей жизни Монтадор боролся со злоупотреблением психоактивными веществами, депрессией, беспокойством, бессонницей и напряженными/оскорбительными личными отношениями. Несмотря на то, что многие люди неоднократно уведомляли и информировали о потенциальных долгосрочных рисках травм головы, включая ХТЭ, как, Монтадор продолжал играть в НХЛ в течение многих лет“, — значится в пресс–релизе НХЛ.

НХЛ также заявила, что Монтадор получал сотрясения мозга, играя как в молодежной лиге, так и в КХЛ, где он завершил свою карьеру (11 матчей за „Медвешчак“ в сезоне–2013/14).

„Несколько специалистов сказали Монтадору, что он должен прекратить играть в хоккей из-за сотрясений мозга, но проигнорировал этих медицинских работников и продолжил свою карьеру, получив дополнительные травмы головы. Монтадор также прямо сказал медицинскому персоналу „Чикаго Блэкхокс“, что он осознает риск, продолжая играть в хоккей на профессиональном уровне“, — добавили люди из НХЛ.

Без сомнения, одной из главных причин того, что защитник пытался продолжать карьеру, были деньги: у Стива имели финансовые проблемы, и завязать с хоккеем означало бы денежный крах.

Стив Монтадор

Родился в 1979 году. Скончался в возрасте 35 лет.

В НХЛ провел 571 матч, играяя за „Калгари Флэймз“, „Флорида Пантерз“, „Анахайм Дакс“, „Бостон Брюинз“, „Баффало Сейбрз“ и „Чикаго Блэкхокс“.