Фёдор Свобода: без россиян не скучно, жалко, что белорусы не соревнуются

Без россиян не скучно на соревнованиях?

Мне больше скучно без белорусских спортсменов, мне жалко, что они не могут соревноваться. Да, российские биатлонисты составляли конкуренцию, но они не были на первых ролях, особенно после Олимпиады в Сочи. Уровень биатлона в мире вряд ли упал, а вот в России и Беларуси, вероятно, может снизится.

Сейчас ходит много разговоров об их возвращении на мировую арену, а вы как считаете?

Вопрос дискуссионный, но при принятии решения надо учесть то, что спортивная жизнь короткая, спортсмены - это, в основном, молодые люди, которые очень мало интересуются политикой, у них на личную жизнь из-за тренировок времени-то не хватает. Конечно, если спортсмен начинает проявлять нездоровую агрессивность в высказываниях, либо в действиях, то таких допускать нельзя. Но я не думаю, что, например, в биатлоне начнут использовать винтовки не по назначению. Вина любого индивидуальна, а для того, чтобы быть виноватым, надо совершить действие. Получается, некоторые несут ответственность за чужие действия.

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